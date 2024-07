Saken oppdateres

Oslo Børs stiger fredag. I 15-tiden står hovedindeksen i 1.435,370, opp 1,4 prosent.

Et fat nordsjøolje omsettes for 85,97 dollar, opp 0,7 prosent. Til sammenligning sto nordsjøoljen i 84,92 dollar ved stengetid på torsdag. WTI-oljen stiger 0,9 prosent til 83,38 dollar fatet.

Equinor stiger 1,4 prosent til 292,00 kroner, Vår Energi er opp 2,1 prosent til 36,37 kroner.

Aker Solutions stiger 15,2 prosent til 49,70 kroner. Selskapet rapporterte om et sterk andre kvartal; topplinjevekst på 45 prosent, resultat før skatt på 668 millioner mot 642 ventet, og guider 2024 omsetning 40 prosent høyere enn i 2023

Aker BP har delt regnskapstallene for andre kvartal. Selskapet holdt kostnadene nede og leverte over forveninger, samt økte guidingen for året. Aksjen stiger 4,0 prosent til 270,10 kroner.

Norwegian falt kraftig forrige uke etter en oppdatering om trafikktall i mai. I dag kom fasiten for hele kvartalet, det sender aksjen opp 5,6 prosent til 11,16 kroner, på høyt volum. Selskapet leverte 477,1 millioner i resultat etter skatt.

Protector Forsikring publiserte regnskapstallene for andre kvartal torsdag kveld. Aksjen faller 10,5 prosent til 233,00 kroner. Resultatet før skatt halverte seg mot samme periode i fjor.

Elkem stiger 13,0 prosent til 22,94 kroner. I kvartalsrapporten skriver selskapet om en gradvis forbedring i markedssentimet, og forventer økt etterspørsel fra Europa og USA. Driften kom ellers inn som ventet, eller litt bedre.

Atea faller 6,0 prosent til 141,00 kroner. Selskapet leverte under forventingene i andre kvartal. Driftsresultaet havnet på 243 mllioner kroner, mot forventingene på 295.

XXL skuffer atter en gang, og topplinjeveksten faller for femte kvartal på rad. Aksjen faller 5,1 prosent til 77,7 øre.

Frontline-aksjen stiger 3,4 prosent til 252,90 kroner, på en ellers rød shippingindeks. Pareto nedgrader BW LPG-aksjen fra kjøp til hold, og kutter kursmålet fra 230 til 185 kroner. Aksjen faller 5,8 prosent til 175,90 kroner.

Norske Skog slår også analytikerns forventinger for andre kvartal. Resultat før skatt havnet på 311 millioner kroner, mot ventet 180 millioner. Aksjen stiger 5,7 prosent til 43,10 kroner.

Kongsberg Gruppen stiger for femte dagen på rad, aksjen er opp 2,2 prosent til 1.056 kroner på fredag.