Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Asia

Helgens attentatforsøk mot Donald Trump skaper usikkerhet blant investorene på blandede Asia-børser mandag, ifølge CNBC.



S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,6 prosent. Det er den tredje strake dagen med oppgang for børsen som får en ny toppnotering.

Ferske makrotall fra Kina viser at den økonomiske veksten i landet var på 4,7 prosent for andre kvartal, som var lavere enn konsensus på 5,1 prosent. Kinas detaljhandel kom også inn lavere enn ventet med en vekst på 2,0 prosent.

Shanghai Composite stiger 0,1 prosent, mens Hang Seng svekker seg 1,4 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med september-levering er mandag morgen opp 0,2 prosent til 85,17 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,2 prosent til 82,40 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 85,85 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg fredag 1,4 prosent til 1.434,43 poeng, som ble den beste dagen siden 10. mai.

Det var en travel dag for kvartalsrapporter. På toppen av vinnerlisten var KMC Properties som steg 24,1 prosent til 2,01 kroner etter en god kvartalsrapport.

NRC Group ga en oppdatering fredag ettermiddag. Selskapet guidet et negativt driftsresultat for året, etter ingen enighet om meglingen angående et jernbaneprosjekt. Aksjen falt 14,8 prosent til 10,95 kroner.

Protector Forsikring var i ilden torsdag kveld. Fasiten for andre kvartal var et halvert resultat etter skatt sammenlignet med samme periode i fjor. Aksjen falt 11,7 prosent til 230,00 kroner.

Norwegian la på seg 7,8 prosent og stengte på 11,39 kroner. Etter et kraftig fall i forrige uke grunnet få passasjerer i mai, viste kvartalsrapporten en inntjening før renter og skatt på 593,2 millioner, mot ventet 428,2 millioner

Wall Street

Slik gikk det på New York-børsen fredag:

S&P 500 endte opp 0,55 prosent til 5.615.

endte opp 0,55 prosent til 5.615. Nasdaq steg 0,63 prosent til 18.398.

steg 0,63 prosent til 18.398. Dow Jones klatret 0,62 prosent til 40.000, noe som betyr ny rekordnotering for den industridominerte indeksen.

Hittil i år har S&P 500 klatret 18,56 prosent, Nasdaq 14,6 prosent og Dow Jones 6,1 prosent.

Etter torsdagens kursras, bykset både Nvidia og Tesla tilbake igjen, henholdsvis 2,6 og 3,8 prosent. Det skjedde etter at UBS nedgraderte Tesla til selg, og pekte på at aksjen handles til en for høy premium.

Danske Novo Nordisk endte opp 1,3 prosent etter at bruk av selskapets Ozempic-medisin viste lavere forekomst av demens og en rekke andre psykiske problemer, slår en studie fra Oxford fast.

