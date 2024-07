Hovedindeksen ved Oslo Børs steg fredag 1,4 prosent til 1.434,43 poeng, som ble den beste dagen siden 10. mai.

Det var en travel dag for kvartalsrapporter. På toppen av vinnerlisten var KMC Properties som steg 24,1 prosent til 2,01 kroner etter en god kvartalsrapport.

Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 85,76 dollar, opp 0,4 prosent.

Equinor steg 0,9 prosent til 290,35 kroner, Vår Energi la på seg 0,9 prosent til 35,94 kroner.

Aker BP leverte en vel mottatt kvartalsrapport. Selskapet holdt kostnadene nede og leverte over forventningene, samt økte guidingen for året. Aksjen steg 3,1 prosent til 267,70 kroner.

Et annet Røkke-selskap som leverte varene, var Aker Solutions, som steg 15,4 prosent til 49,80 kroner. I kvartalsrapporten viste selskapet en topplinjevekst på 45 prosent og et resultat før skatt på 668 millioner kroner mot forventningen på 642 millioner.

Norwegian -aksjen la på seg 7,8 prosent og stengte på 11,39 kroner. Etter et kraftig fall i forrige uke grunnet få passasjerer i mai, viste kvartalsrapporten en inntjening før renter og skatt på 593,2 millioner, mot ventet 428,2 millioner.

Protector Forsikring var i ilden torsdag kveld. Fasiten for andre kvartal var et halvert resultat etter skatt sammenlignet med samme periode i fjor. Aksjen falt 11,7 prosent til 230,00 kroner.

NRC Group ga en oppdatering fredag ettermiddag. Selskapet guidet et negativt driftsresultat for året, etter ingen enighet om meglingen angående et jernbaneprosjekt. Aksjen falt 14,8 prosent til 10,95 kroner.

Elkem steg 12,2 prosent til 22,78 kroner. I kvartalsrapporten skrev selskapet om tegn til bedring i markedssentimentet. Driftsinntekten var på 8.490 millioner kroner, mot 8.114 i konsensus.

Norske Skog overgikk forventningene. Resultatet før skatt havnet på 311 millioner kroner, mot ventet 180 millioner. Aksjen steg 6,2 prosent til 43,30 kroner.

XXL skuffet atter en gang. Topplinjeveksten krympet for femte kvartal på rad. Aksjen falt 4,8 prosent til 78,0 øre.

Storebrand steg 1,8 prosent til 110,80 kroner. Resultatet før skatt havnet på 2.177 millioner kroner, mot en konsensus på 2.108 millioner.

Kongsberg Gruppen steg for femte dag på rad, opp 2,7 prosent til 1.061 kroner.