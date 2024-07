Grønn aksje til himmels etter kvartalstall

Equinor synker med 0,6 prosent til 295,30 kroner. Aker BP faller 0,2 prosent til 260,90 kroner, mens Vår Energi er ned 0,7 prosent til 35,48 kroner pr. aksje.

Industriaksje bykser til etter kvartalstall

Yara er opp 3,4 prosent til 312,00 kroner etter sin kvartalsrapport som viste et oppsving i resultatet på høyere gjødselpriser. Selskapet har iverksatt et program for å kutte faste kostnader med 150 millioner dollar innen utgangen av 2025. I samme periode skal investeringene tas ned med et tilsvarende beløp.

«Utsiktene på lang sikt forblir positive, med forventet etterspørsel tilbake til historiske nivåer og redusert tilbudsvekst, noe som bør stramme markedet og støtte gjødselprisene», skriver Pareto Securities.

Meglerhuset venter ifølge TDN Direkt mindre estimatendringer etter rapporten.

Samtidig fyker Tomra opp over 11,5 prosent til 165,30 kroner på sine sterke kvartalstall, drevet av høy panteaktivitet i nye markeder som Romania, Ungarn og Østerrike.

«Gitt de store positive avvikene og den høye volatiliteten på de seneste kvartalsrapportene, forventer vi at aksjen vil stige i dag, selv om vi ikke tror at estimatene vil bevege seg like mye som overskriftene for andre kvartal alene skulle tilsi», skriver ABG Sundal Collier ifølge nyhetsbyrået.

Hafnia Limited opplyste fredag morgen at to oljetankskip hadde tatt fyr som følge av en kollisjon i Singapore. Det ene skipet var den Singapore-flaggede tankeren Hafnia Nile. Aksjen faller 1,3 prosent fredag.

Høyt på vinnerlisten finner vi også Komplett , som stiger 6,6 prosent til 9,74 kroner. SEB-analytiker Håkon Fuglu spår kursdobling og avfeier i et Finansavisen-intervju ryktene om at selskapet må hente inn ny egenkapital.

– Vi mener at bankene tar innover seg at bransjen er i lavsyklus, og letter derfor på lånevilkårene for å gi Komplett spillerom til å komme seg gjennom tøffere tider, sier analytikeren.

I etterkant av intervjuet har Fuglu tatt ned kursmålet fra 17 til 16 kroner.

Høyt på taperlisten merker vi oss Goodtech som faller 7,7 prosent på sin kvartalsrapport som også ble lagt frem fredag.

Telenor utmerker seg med en oppgang på 2,7 prosent til 126,40 kroner. Carnegie-analytiker Oliver Schuler Pisani har reagert på gårsdagens kvartalsrapport med å høyne kursmålet fra 144 til 151 kroner og gjenta kjøpsanbefalingen. I tillegg har Arctic-analytiker Henriette Trondsen høynet sitt kursmål fra 150 til 154 kroner med begrunnelse i høyere verdsettelse av børsnoterte datterselskaper.

«Caset er stort sett intakt», skriver hun i analysen der bare mindre estimatendringer blir gjort.

På den negative siden blant de mest omsatte merker vi oss Norwegian og Norsk Hydro som begge er ned rundt 3 prosent, mens Gjensidige faller 1,6 prosent etter at Jefferies har nedgradert aksjen fra hold til underperform i kjølvannet av rapporten som ble lagt frem mandag denne uken.