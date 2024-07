Hovedindeksen på Oslo Børs endte helt flatt fredag til 1.443,02 poeng. Det betyr at hovedindeksen er opp 10,4 prosent i år.

Olje

Et fat nordsjøolje med september-levering ble ved børslutt omsatt for 84,75 dollar fatet, ned 0,4 prosent siden midnatt. WTI-oljen ble handlet til 82,58 dollar pr. fat, som tilsvarer et fall på 0,3 prosent

Bekymringer for potensielt svakere vekst hos den store oljeimportøren Kina bidrar til nedgangen.

– En mangel på konkrete tiltak fra det kinesiske kommunistpartiets tredje plenum tynger råvarer, sier ANZ-analytiker Daniel Hynes til Reuters.

Nyhetsbyrået trekker også frem OPEC-kilder som hevder at et «mini OPEC+-ministermøte» planlagt til tidlig i august trolig ikke vil anbefale endringer i produksjonspolitikken – som inkluderer en plan om å begynne utfasingen av kutt fra oktober.

En av de tre kildene hevder møtet vil fungere som en «pulssjekk» for helsen i oljemarkedet.

Equinor hadde en nedgang på 0,9 prosent til 294,15 kroner. Aker BP steg 0,1 prosent til 261,80 kroner, mens Vår Energi endte ned 0,7 prosent til 35,50 kroner.

Tek-aksje bykset til etter avfeielse av rykter

Yara endte opp 3,7 prosent til 312,90 kroner etter sin kvartalsrapport som viste et oppsving i resultatet på høyere gjødselpriser. Selskapet har iverksatt et program for å kutte faste kostnader med 150 millioner dollar innen utgangen av 2025. I samme periode skal investeringene tas ned med et tilsvarende beløp.