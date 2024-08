Oslo Børs åpner ned torsdag morgen.

Kl. 11.30 står hovedindeksen i 1.423,76, ned 0,2 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Resultatrush

Sats økte inntektene i andre kvartal, og melder nå at de skal betale ut minst 50 prosent av nettoresultatet gjennom tilbakekjøp av aksjer og utbytter. Det sender aksjen opp 4,91 prosent til 18,38 kroner.

– Aksjen er altfor billig nå, sier Carnegie-analytiker Eirik Rafdal til Finansavisen.

Også Kid styrkes etter andrekvartalstall, og aksjen er nå opp 3,44 prosent til 144,20 kroner. Interiørkjeden økte omsetningen med 10,2 prosent til 797,8 millioner kroner, og satt igjen med 59,3 millioner kroner på bunnlinjen før skatt.

BW LPG har tjent rått med penger de seneste kvartalene. Resultatet i andre kvartal ble imidlertid langt svakere enn i første kvartal og betydelig svakere enn rekordresultatet i fjerde kvartal i fjor. Aksjen faller 2,52 prosent til 158,40 kroner.

Oljeselskapet Panoro la frem andrekvartalstall i tråd med forventningene, som viste solid vekst. Aksjen faller imidlertid 3,39 prosent til 29,95 kroner.

I rødt

Plastselskapet Agilyx meldte onsdag ettermiddag at de ville hente 87 millioner dollar for å fullfinansiere sitt andre Cyclyx Circularity Center. I natt kom meldingen om at selskapet har gjennomført en rettet emisjon på 40 millioner dollar til en kurs på 30 kroner pr. aksje.