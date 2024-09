Dette vil påvirke Oslo Børs torsdag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,3] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport at det ble en relativt rolig dag på Wall Street onsdag, etter tirsdagens globale sell-off.

«Dow Jones Industrial Average klarte seg best med en liten oppgang, mens Russell 2000, S&P 500 og Nasdaq-indeksen falt marginalt. Den 18. september er det duket for rentemøte i Federal Reserve (den amerikanske sentralbanken)», skriver han.

«Hvorvidt medlemmene i rentekomiteen, FOMC, vil enes om ett enkelt eller dobbelt kutt er usikkert, dog skulle morgendagens viktige jobbrapport, US Nonfarm Payrolls (NFP), overraske stort på den negative siden, vil sannsynligheten for et dobbelt kutt øke», påpeker Berntsen.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,02 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,33 prosent.

Ferske tall viser svakere lønnsstatistikk i Japan i juli. En gjennomsnittlig månedslønn steg da 3,6 prosent over året, mot 4,5 prosent i juni.

Det gir den japanske sentralbanken mer rom til en eventuell renteøkning, som igjen kan legge mer press på aksjemarkedet.

Ellers i Asia er Shanghai Composite i Kina opp 0,04 prosent, Hang Seng i Hongkong faller 0,46 prosent, mens Kospi i Sør-Korea svekkes 0,17 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med oktober-levering er torsdag morgen opp 0,34 prosent til 72,95 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,33 prosent til 69,43 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,01 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Onsdag endte Dow Jones opp 0,7 prosent til 40.965,51. Nasdaq falt 0,30 prosent til 17.084,30. S&P 500 gikk tilbake 0,16 prosent til 5.520,00

Etter å ha startet dagen med nedgang, hentet indeksene seg inn og lå i grønt gjennom første halvdel av dagen. Oppgangen forduftet imidlertid, og alle indeksene snudde til rødt med noen timer igjen av dager.

AI-favoritten Nvidia er nok en gang i fokus, etter å ha lagt frem tall forrige uke som viste lavere fart i veksten fremover. Tirsdag stupte selskapet nesten 10 prosent i ordinær handel på Wall Street, og mistet dermed 279 milliarder dollar i et rekordstort fall i markedsverdi.

Etter børsens stengetid meldte Bloomberg at selskapet etterforskes av det amerikanske justisdepartementet for mulig brudd på konkurranselovgivning.

Da onsdagens handel tok til fortsatte aksjen fallet, før den snudde opp og lå i grønt territorie gjennom mye av dagen. Mot slutten surnet stemningen, og aksjen endte ned 1,66 prosent.

Oslo Børs

Onsdag endte hovedindeksen på Oslo Børs på 1.397,16 poeng, tilnærmet uforandret fra tirsdag.

For Vow fortsatte nedturen, etter at selskapet i forrige uke la frem både negative kvartalsresultater og varslet om et kapitalbehov. Vow må hente 125 millioner kroner for å unngå brudd med lånebetingelser. Storeier Eigel Ingvar Thom har lenge hatt klokkertro på Vow, men selger seg nå ned før emisjonen. Onsdag stupte aksjen ytterligere 24,0 prosent til 3,04 kroner, og er dermed mer enn halvert den siste uken.

Onsdag avholdt Elopak sin kapitalmarkedsdag, hvor ledelsen meldte at de sikter mot en en omsetning på over 23 milliarder kroner innen 2030, og en utbyttebetaling på opptil 60 prosent av resultatet. Aksjen gikk opp 3,8 prosent til 42,00 kroner.