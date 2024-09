DOF Group falt torsdag for tredje dag på rad, det vil si 4,2 prosent uten selskapsspesifikke nyheter.

Storebrand-rekord

På den positive siden finner vi laksesektoren. Arctic Securities omtaler ifølge TDN Direkt i en oppdatering torsdag sterke indikasjoner på fallende fôrpriser, noe som vil løfte driftsresultatene.

«Selskapene som drar mest nytte av dette er dem med lavest marginer (Grieg Seafood, Lerøy Seafood og Mowi)», skriver meglerhuset.

Grieg Seafood steg 6 prosent, mens Lerøy og Mowi nøyde seg 0,2-0,3 prosent oppgang.

Forsiktig var oppgangen også i Jan Petter Sissener-favoritten Storebrand – 1,4 prosent til 116,30 kroner. Oppgangen var likevel stor nok til å sette ny all-time high.

Vi tar også med Magnora, som steg over 3 prosent på at selskapet gjenopptar tilbakekjøpsprogram av egne aksjer på opptil 50 millioner kroner.

Røkke-aksje til bunns

Ellers merker vi oss Seacrest Petroleo, som har inngått en eksklusivitetsavtale med et London-basert selskap om mulig salg av minoritetsandel i et datterselskap. Motparten har «spesialisert erfaring innen olje- og gassinvesteringer.»

Aksjen spratt tosifret opp fra start, men endte etter en berg- og dalbaneferd ned over 5 prosent.

Kjell Inge Røkke-dominerte Aker Horizons falt onsdag til ny all-time low på 2,30 kroner, og satte ny bunnotering på 2,28 kroner torsdag. Aksjen endte ned drøye prosenten til 2,29 kroner.

Øverst på vinnerlisten kom Lokotech Group med over 25 prosent oppgang etter melding om et betydelig gjennombrudd i resultatene av de endelige kraftsimuleringene av selskapets ASIC-chip-teknologi.

Videre steg oppkjøpskandidat Scana nesten 6 prosent på en betydelig kontrakt for batterilagringsløsning i Saudi-Arabia.

Vow krakket igjen onsdag etter både svake tall og emisjonsvarsel i forrige uke, men torsdag fikk aksjen seg en opptur på 3,8 prosent etter at styremedlemmet Thomas Borgen økte sin eksponering med 25.000 aksjer gjennom TFBConsulting AS.

Les også Sohmen-Pao øker i BW Energy Andreas Sohmen-Pao-selskapet BW Energy Holdings har økt til 76,5 prosent i Oslo Børs-noterte BW Energy. Bermuda-lov lar ham nå tvangsinnløse resten i oljeselskapet.

To doblingskandidater i shippingsektoren Investor Morten Astrup sine favoritter har dessuten til felles at de leverer relativt sikre kontantstrømmer og potensielt høy direkteavkastning.

Storbank gir Elkem hammeren Morgan Stanley-analytiker Thomas Wrigglesworth har tatt opp dekning av Elkem. Han konkluderer med en iskald holdanbefaling.

Opec+ utsetter økning

Oljeprisene har skutt fart torsdag ettermiddag etter at samarbeidslandene i Opec+ har blitt enige om å utsette produksjonsøkningen varslet i oktober med to måneder. Dette ifølge Reuters-kilder.

Brent-oljen med november-levering står torsdag ettermiddag i 73,94 dollar pr. fat, opp 1,7 prosent (1,24 dollar) hittil torsdag, og opp fra 72,89 dollar da børsen stengte onsdag. WTI oktober-olje stiger nesten 2 prosent (1,35 dollar) til 70,56 dollar pr. fat.

Etter en potensiell løsning i Libya, har Opec+ altså måttet snu i døren igjen.

Torsdagens oppsving kommer etter to dager med nedgang, men Andy Lipow i Lipow Oil Associates trodde tidligere i dag at det er et blaff.

– Oljeetterspørselen svekkes i Kina, og i USA er kjøresesongen nå over. Vi går inn i en periode med lavere forbrukeretterspørsel og sesongmessig vedlikehold for raffinerier i USA og Europa – noe som vil redusere etterspørselen etter råolje, sa han til CNBC.

Equinor endte torsdag ned 0,3 prosent til 272,20 kroner, Aker BP én prosent til 237,10 kroner, mens Vår Energi steg 0,2 prosent til 33,75 kroner.