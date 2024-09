Autostore revansjerte seg etter gårsdagens kapitalmarkedsdag der topplinjeguidingen for 2024 ble senket. SpareBank 1 Markets-analytiker Øyvind Mossige var ikke imponert , men aksjen som nå prises lavere enn trauste verdiaksjer steg likevel 5,5 prosent så langt torsdag.

Les også Mener disse aksjene har passert bunnen UVCO-forvalter Jon Sigurdsen mener at flere av hans favorittaksjer er for lavt priset, gitt selskapenes store ordrebøker, aksjonærvennlige grep og stadig bedre markeder.

Ser Archer-dobling

Pareto-analytiker Bård Rosef er ute med en oppdatering i John Fredriksen-dominerte Archer etter at selskapet vant en femårig plattformkontrakt med Okea til 80 millioner dollar i forrige uke. Han gjentar kjøpsanbefalingen med kursmål 48 kroner.

Torsdag steg aksjen nesten 4 prosent.

Aker Carbon Capture, hvor aksjonærene krever store utbytter etter at 80 prosent av virksomheten ble solgt til Schlumberger, var lenge opp torsdag, men endte til slutt ned 0,5 prosent. Analytiker Vetle Wilhelmsen i SpareBank 1 Markets spår utbytte, og anbefaler kjøp før Aker Carbon opphører som børsnotert selskap.

Tveitereid-favoritt falt

På den negative siden falt Aasulv Tveitereid-favoritten Kitron over 3 prosent etter at den svenske konkurrenten Note kom med et resultatvarsel.

– Sektoren har vært påvirket av svak etterspørsel og lagernedbygging fra kunder, spesielt i industrisegmentet og særlig i Tyskland. Notes guiding ender klart svakere enn jeg trodde, sier analytiker Henriette Trondsen i Arctic Securities til Finansavisen.

Investor Egil Dahl og Varner-familiens investeringsselskap VJ Invest er i likhet med Tveitereid også inne blant de ti største aksjonærene i Kitron.

Crayon skjøt fart mandag etter at oppkjøpsryktene blusset opp igjen, takket være Bloomberg-oppslaget forrige fredag om at SoftwareOne vurderer en mulig sammenslåing. Utover i uken har aksjen kommet ned igjen, og torsdag falt den nye 3,7 prosent.

Les også Hegnar om Kapitals rike-liste: –Sensasjonell endring Nær halvparten av verdiene til Norges 400 rikeste styres nå fra utlandet. – Maktene og pengene flyttes fra Norge til utlandet. Det kan ha store konsekvenser for investeringer og interessen for norsk næringsliv, advarer Trygve Hegnar.

Fed-kutt løfter oljen

Brent-oljen med november-levering er torsdag ettermiddag opp 1,1 prosent (84 cent) til 74,49 dollar pr. fat, opp fra 73,31 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte onsdag.

WTI november-oljen stiger 1,2 prosent til 70,75 dollar pr. fat.

«I oljemarkedet har utsiktene til en mykere pengepolitikk skapt forventninger om sterkere fremtidig etterspørsel, noe som støtter et mer sannsynlig optimistisk syn på oljeprisene fremover. Oppgangen, drevet av bedre kontroll over inflasjonen, gjenspeiler Feds dreining i fokus mot å støtte arbeidsmarkedet og den bredere økonomien», skriver SEB-analytiker Ole Hvalbye ifølge Bloomberg i et notat.

Equinor endte ned 1,4 prosent, Vår Energi 0,4 prosent mens Aker BP steg én prosent. John Fredriksen har økt eksponeringen i Aker BP de siste dagene, og solgt seg ned i Equinor.