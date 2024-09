Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,7] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport at det i forrige uke ble nok en god uke på verdens børser, spesielt på de amerikanske.

«Selv om mange investorer benyttet anledningen til å sikre gevinster på fredag, etter torsdagens rentedrevne rally, endte de viktigste børsindeksene på Wall Street opp med rundt én prosent», påpeker analytikeren.

Han trekker også frem at investorene i Asia sendte de fleste børsindeksene i regionen opp mandag, forutenom den japanske som var stengt.

«De kinesiske børsene, som har slitt i lang tid, utmerket seg på oppsiden, godt hjulpet av nye stimulanser fra den kinesiske sentralbanken», skriver han, og påpeker at Kinas økonomi har slitt i motbakke i flere år på grunn av strukturelle problemer i landets viktige eiendomssektor, samt kapitalflukt fra teknologisektoren etter strenge reguleringer av denne.

«Teknologikrigen med USA begynner også å tynge landet generelt. Hvorvidt myndighetene klarer å snu denne trenden, er det store spørsmålet. Inntil videre ser India og den indiske økonomien ut til å være vinneren, ettersom landet opplever stadig større investeringer fra de største multinasjonale selskapene, med Microsoft, Apple og Tesla i spissen», skriver analytikeren.

Asia

I Kina stiger Shanghai Composite 0,72 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 0,55 prosent.

Kina holdt fredag sin ettårige referanserente (LPR) uendret på 3,35 prosent, men markedsaktører tror ifølge TDN Direkt at et rentekutt snart vil bli inkludert i en større stimulansepakke fra kinesiske myndigheter.

Mandag kuttet den kinesiske sentralbanken den 14-dagers omvendte reporenten med 10 basispunkter, til 1,85 prosent. Nyheten kom bare minutter etter at myndighetene kunngjorde at Peoples Bank of China vil holde en pressekonferanse om støtte til økonomien tirsdag.

Kospi i Sør-Korea legger på seg 0,23 prosent. I India er Nifty 50 opp 0,43 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,51 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er mandag morgen opp 0,85 prosent til 75,11 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,92 prosent til 71,65 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,58 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Uken har vært preget av Federal Reserve sitt rentekutt onsdag kveld, det første kuttet siden 2020. I en forsinket reaksjon steg markedet på torsdag, mens det fredag var blandet stemning.

Nasdaq falt 0,4 prosent til 17.948 poeng. Dow Jones steg 0,1 prosent til 42.062 poeng, mens S&P 500 endte ned 0,2 prosent til 5.702 poeng.

Torsdag kveld kunngjorde Nike at Elliott Hill skal tilbake til selskapet og går rett inn i toppjobben etter å ha vært pensjonert siden 2020. Siden årsskiftet 2020–2021 har Nike-aksjen falt rundt 42 prosent, men fredag steg aksjen 7,1 prosent.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs åpnet opp fredag, men endte ned 0,3 prosent til 1.407,43 poeng. Hovedindeksen fikk samlet sett en oppgang på 0,4 prosent denne børsuken.