Styret i kjendistunge Deep Value Driller øker frekvensen på utbyttebetalingene, og aksjen klatrer mer enn 8 prosent.

TGS, shipping-duo opp

TGS steg nesten 5 prosent torsdag, og stiger ytterligere 3,5 prosent fredag i forkant av oppdateringen for tredje kvartal som kommer i neste uke. ABG Sundal Collier skrev ifølge TDN Direkt torsdag at de forventer en streamer-fartøyutnyttelse på 75-80 prosent i kvartalet.

Odfjell stiger nesten 3 prosent til 149 kroner etter at DNB Markets har gjentatt kjøpsanbefalingen, men kuttet kursmålet fra 222 til 205 kroner. Stolt-Nielsen stiger omtrent like mye til 366 kroner, og snur med dette opp etter flere dager i rødt i kjølvannet av kvartalsrapporten.

Pareto, SEB og ABG Sundal Collier har alle senket sine kursmål, men gjentatt kjøpsanbefalingen.

Iran-frykt i oljemarkedet

Oljeprisene holder på torsdagens oppgang fredag etter et Bloomberg-oppslag som siterte USA-president Joe Biden på at det pågår diskusjoner om et mulig israelsk angrep på iranske oljefasiliteter.

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, påpekte overfor CNBC torsdag at et israelsk angrep på den iranske oljeinfrastrukturen vil få dramatiske konsekvenser på oljeprisene.

– Da kan oljeprisene lett stige til 200 dollar pluss, sa han.

Samtidig vil Libya gjenoppta full oljeproduksjon fra torsdag, noe som betyr at rundt 700.000 fat pr. dag returnerer til markedet.

Brent-kontrakten for november-olje steg over 5 prosent torsdag, og er så langt fredag opp 0,8 prosent 62 cent) til 78,23 dollar pr. fat. Da Oslo Børs stengte torsdag sto kontrakten i 76,60 dollar pr. fat. WTI-oljen er opp 0,7 prosent til 74,21 dollar pr. fat.

Equinor stiger 0,8 prosent, Aker BP 1,9 prosent og Vår Energi 1,2 prosent.

Skadeskutt laks stiger videre

Atlantic Sapphire fortsetter den markante oppgangen i kjølvannet av onsdagens melding om at emisjonen på 64 millioner dollar er garantert av et konsortium, inklusive Petter Stordalens Strawberry Capital, med 60 millioner dollar. Aksjen stiger over 8 prosent fredag.

Questerre stiger over 9 prosent, og følger dermed opp torsdagens oppgang på over 10 prosent i kjølvannet av meldingen om en ekspertrapport fra Deloitte som mener at selskapet burde få en erstatning på opptil 35 ganger dagens aksjekurs hvis de ikke får utvikle gassfunnet i Quebec.

«Dette illustrerer det betydelige oppsidepotensialet sammenlignet med dagens aksjekurs», skriver Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets i en oppdatering. Selv er han langt mer edruelig i sitt anslag.

Eqva (tidligere Havyard Group) faller over 13 prosent til 4,93 kroner etter at selskapet har gjort en emisjon på over 3,1 millioner aksjer på kurs 4,80 kroner.

Webstep faller 2,7 prosent til 21,50 kroner etter å ha besluttet å kjøpe tilbake nesten 1,1 millioner egne aksjer til kurs 23 kroner.