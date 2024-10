Dette vil påvirke Oslo Børs mandag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,8] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport at fredagens viktige amerikanske jobbtall (US Nonfarm Payrolls) overrasket på oppsiden.

«Investorene lot seg imponere, ettersom inflasjonspresset målt gjennom Federal Reserves foretrukne indikator – PCE tallene – kom inn lavere enn ventet i samme periode. Begrepet ‘Goldilocks-scenario’ forventes å bli brukt hyppig i tiden fremover, da disse tallene samlet kan indikere en økt sannsynlighet for en myk landing av økonomien», fortsetter analytikeren.

Berntsen trekker også frem at oljeprisen, som steg markant forrige uke på grunn av økt geopolitisk usikkerhet i Midtøsten, forventes å være i fokus denne uken også.

«Om spenningsnivået mellom Iran og Israel vil øke ytterligere (og eventuelt føre til fullskala krig mellom partene), eller ikke, er det store spørsmålet. Oljeprisen har for øvrig svekket seg noe i løpet av helgen, etter å ha flørtet med 80 dollar per fat på fredag», skriver han.

Asia

I Japan stiger Nikkei 2,10 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,85 prosent.

Ifølge CNBC er oppgangen drevet av finanssektoren og sykliske forbruksaksjer. I tillegg styrkes Nintendo-aksjen 4,25 prosent etter at det ble kjent at Saudi-Arabias statlige investeringsfond vurderer å øke sin eierandel i selskapet.

Ellers i Asia styrkes Hang Seng i Hongkong 1,15 prosent, mens Kospi i Sør-Korea er opp 1,61 prosent.

Senere denne uken skal både Bank of Korea, Reserve Bank of New Zealand, samt Reserve Bank of India legge frem sine rentebeslutninger.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er mandag morgen ned 0,37 prosent til 77,76 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,23 prosent til 74,21 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 78,33 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Det var oppgang på Wall Street fredag. Nasdaq-indeksen steg 1,22 prosent til 18.137,85 poeng, mens Dow Jones klatret 0,80 prosent til 42.347,79 poeng. S&P 500 stengte opp 0,90 prosent til 5.750,99 poeng.

Oppgangen på fredag tok fart etter amerikanske Nonfarm payrolls , som viste at det ble skapt 254.000 nye jobber i september, ekskludert landbrukssektoren. Arbeidsledigheten falt også fra 4,2 til 4,1 prosent.

– Markedet kan se langt etter alle de rentekuttene som nå er priset inn, og jeg tviler på at Fed kan følge renteplanen de har lagt til grunn. Dagens tall viser at det amerikanske arbeidsmarkedet fortsatt holder seg godt, og er langt unna en resesjon for å si det sånn. Vi skal også legge merke til at lønnsveksten tikker videre oppover, sa Sara Midtgaard, seniorøkonom i Nordea, til Finansavisen.