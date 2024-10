Oslo Børs stiger i åpningen tirsdag.

Like før kl. 11 står hovedindeksen i 1.444,78, opp 0,42 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.

Opptur

Flere tungvektere har levert sterke tredjekvartalsrapporter tirsdag morgen. Se alle her.

DNB kunne melde om beste resultat noensinne, og aksjen blir belønnet med en oppgang på 5,27 prosent til 235,60 kroner.

Storbanken kunne melde om over 2 milliarder kroner på bunnlinjen, og knuste dermed analytikernes forventninger.

«Sterk rapport med utlånsvekst på tvers av alle segmenter», skriver Arctic Securities-analytiker Roy Tilley i en oppdatering.

Mandag ble det kjent at DNB kjøper Carnegie Holding AB for 12 milliarder kroner.

Vår Energi stiger 3,40 prosent til 36,23 kroner. Sterk kontantstrøm gjorde at energiselskapet leverte et driftsresultat langt over det analytikerkorpset beregnet i tredje kvartal.

– Det er vanskelig å finne noe negativt i rapporten. Resultat før av- og nedskrivninger samt driftsresultat var bedre enn ventet, primært drevet av lavere kostnader, sier DNB-analytiker Steffen Evjen til Finansavisen.

Forsikringskjempen Gjensidige doblet bunnlinjen i tredje kvartal, og leverte både inntekter og resultat som var over analytikernes spådommer. De forventer imidlertid ikke at det klarer å levere på combined ratio-målet for 2024, men alle de finansielle målene for 2025 og 2026 opprettholdes.

Aksjen klatrer 1,55 prosent til 202,60 kroner.