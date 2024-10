Sist oppdatert 14:19

Oslo Børs er ned 1,12 prosent til 1.444,82 poeng mandag.

Oljeprisene faller kraftig. Desemberkontrakten til nordsjøoljen Brent er ned 6,01 prosent til 71,44 dollar fatet, og WTI er ned 6,4 prosent til 67,18 dollar.

Dermed er oljeprisene på vei mot sitt største fall siden september 2022, skriver Wall Street Journal.

– Barbert vekk

Hevnangrepet til Israel mot Iran lørdag var ikke rettet mot olje- og atominfrastruktur til sistnevnte, som eroderer den geopolitiske premien i oljen.

– Store deler av risikopremien på 3-4 dollar pr. fat er barbert vekk siden fredag. Nå venter man på motsvar fra Iran, og den risikoen kommer til å vedvare, sier SEB-analytiker Ole Hvalbye.

Det er også dårlige nyheter for kronen ifølge JPMorgan: «Som forventet åpnet oljeprisene lavere (...) Den norske kronen har svekket seg og vil sannsynligvis fortsette å prestere svakere», skriver Beatriz Antunes i banken. Dollar har styrket seg 0,3 prosent, mens euroen er opp 0,7 prosent mot kronen.

Det fører til store fall for energisektoren, som helhet er ned over tre prosent. Equinor er ned 3,9 prosent til 271,65 kroner, Aker BP faller 3,8 prosent til 224,70 kroner. Vår Energi er på ex-dato og deler ut 1,18 kroner pr. aksje, eksludert for utbytte er aksjen ned 3 prosent til 34,10 kroner.

Tor Olav Trøims Borr Drilling faller 8,9 prosent til 47,88 kroner etter en handelsoppdatering i forkant av kvartalsrapporten.



I shipping er det også rødt med et par unntak – Wallenius Wilhelmsen meldte om en femårig kontrakt verdt 8 milliarder kroner. Aksjen styrkes 1,0 prosent til 120,20 krone. På den andre siden faller Hafnia 3,8 prosent, Frontline er ned 2,7 prosent til 215,40 kroner, Okeanis og Stolt-Nielsen er ned over 1,6-2,1 prosent.