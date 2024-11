Oslo Børs snuser på ny rekord: Kraftig fall for Fredriksen-aksje

Oslo Børs går mot oppgang torsdag ettermiddag – hovedindeksen er i 15.30-tiden opp 0,7 prosent.

På det høyeste torsdag har den vært oppe i 1.465,91. Intradag all-time high er på 1.467,37.

Oljeprisene stiger også. Januar-kontrakten for Brent-oljen er opp 1,8 posent til 74,13 dollar pr. fat, mens den sto i 73,40 dollar ved børsslutt onsdag. Den amerikanske WTI-oljen er opp 2,0 prosent til 68,89 dollar pr. fat.

De europeiske gassprisene (EU Dutch TTF) er opp 4,3 prosent til 48,52 euro pr. megawattime, det høyeste nivået på rundt ett år.

På Oslo Børs er Equinor opp 2,6 prosent. Aksjen er nå opp rundt 10 prosent på en uke, og Pareto-analytiker Tom Erik Kristiansen mener man bør ri momentet i aksjen . Torsdag er det også blitt meldt at Equinor kutter bemanningen i fornybarvirksomheten med 20 prosent, noe John Olaisen i ABG Sundal Collier mener er et tegn på kommende kurstrigger.

Vår Energi stiger 2,4 prosent, mens Aker BP er opp 1,5 prosent.

Kongsberg Gruppen stiger 2,3 prosent på nyheten om en kontrakt til 12 milliarder kroner.

Norsk Hydro er ned 0,5 prosent. ABG-analytiker Bengt Jonassen har oppjustert kursmålet fra 75 til 80 kroner og gjentatt en kjøpsanbefaling.

Subsea 7 faller 0,2 prosent. Subseaentreprenøren har fremlagt tredjekvartalstall torsdag, som var bedre enn ventet, samt presentert 2025-guiding for første gang. Inntektsutsiktene var noe lavere enn det analytikere hadde ventet.

Tankrederiet Frontline faller 3,3 prosent. John Fredriksen-rederiet steg på børs tidligere i uken, løftet av en kraftig økning i ratene, men onsdag er det rapportert om VLCC-slutninger der raten fra Midtøsten til Kina er ned 6 prosent, ifølge TDN Direkt.

Fredriksens tørrlastgigant Golden Ocean Group faller 6,8 prosent.

Ifølge TDN Direkt har Pareto Securities nedgradert Golden Ocean-aksjen til hold og senket kursmålet fra 166 til 138 kroner, ettersom estimatene for panamax-ratene i andre halvår også er senket. Meglerhusets resultatestimater for 2024 ligger nær 20 prosent under konsensus, og det mener dessuten at forventningene for 2025 er for høye.