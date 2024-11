All-time high på Oslo Børs: Fredsrykter bremset oppgangen – krakk i biotek-aksje

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,2 prosent til 1.471,70 poeng mandag, det betyr all-time high. Forrige toppnotering var torsdag, på 1.468,66 poeng. Mandagens høyeste intradag-topp var 1.480,46 poeng.

Ved børsslutt i Oslo omsatte et fat Brent-olje for 73,84 dollar, ned 1,8 prosent. Gassprisen var opp 0,2 prosent til 48,08 euro pr. megawattime.

I 15-tiden begynte Hovedindeksen, olje og gass å falle etter en artikkel fra Axios som hevdet at Israel og Libanon skal ha inngått en avtale om å avslutte konflikten mellom Israel og Hizbollah.

«Vi tror vi har en avtale. Vi er på mållinjen, men vi har ikke passert den ennå. Det israelske kabinettet må godkjenne avtalen på tirsdag, og noe kan alltids gå galt inntil det», sa en amerikansk tjenestemann til avisen.

Panteaksjer i tet

Over helgen ble det kjent at spanske myndigheter er nødt til å innføre et landsdekkende pante- og retursystem (DRS) innen to år. Gjenvinningsgrader i landet har tidligere vært misvisende, skriver TDN Direkt.

Tomra-aksjen steg 10,7 prosent til 156,70 kroner, mens konkurrent Envipco endte opp 9,3 prosent til 59,00 kroner. Begge aksjene hadde også høyt volum mandag.

Kongsberg Gruppen steg 1,9 prosent til 1.312 kroner, ny toppnotering for teknologikonsernet.

Les også Rally i våpenaksjer etter Trump-seier Kongsberg Gruppen og andre europeiske våpenprodusenter har steget markant etter presidentvalget i USA.

Krakk etter himmelferd

Thor Medical hadde hele 9 dager med uavbryt oppgang før mandag, fra 1,40 til 4,19 kroner.

Det ble omsatt aksjer for 144 millioner kroner i biotek-aksjen. Noen minutter etter børsåpning var kursen opp 18,6 prosent, men ved børsslutt var aksjen solgt ned til 2,56 kroner - en nedgang på 39,0 prosent.

Selskapet holdt kapitalmarkedsdag mandag. Det ble kommunisert at selskapet trenger 30 millioner dollar til «AlphaOne», som skal finansieres gjennom en kombinasjon av gjeld og egenkapital fra nye og eksisterende investorer/aksjonærer.

Aker Solutions delte ut 21,00 kroner pr. aksje. Justert for utbytte steg aksjen 1,6 prosent til 29,76 kroner.

XXL falt 8,6 prosent til 9,31 kroner, og er ned 90 prosent så langt i år.

Les også Sjokklav kurs på XXL-emisjon Sportsgiganten XXL blir priset til latterlige 2,5 millioner når selskapet skal refinansieres for 600 millioner. Børskollapsen gjør at emisjonskursen bare blir 10 øre, og da drukner gamle XXL-eiere i nær syv milliarder nye aksjer.

Svakt i shipping

Shippingindeksen falt 2,9 prosent.