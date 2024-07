Storebrand tjente 2,2 milliarder før skatt i andre kvartal, marginalt over forventningene. Aksjen er opp 0,3 prosent til 109,1 kroner.

XXL skuffer igjen

XXL skuffer atter en gang og topplinjeveksten faller for femte kvartal på rad. Aksjen faller 4,6 prosent til 0,78 kroner.

Atea leverer under forventningene i andre kvartal. Selskapet fikk i andre kvartal et driftsresultat på 243 millioner kroner, mot 291 millioner kroner i samme periode året før. På forhånd var det ventet et driftsresultat på 295 millioner kroner. Aksjen faller 8,4 prosent til 137,4 kroner.

Elkem leverer som ventet på driften, men sliter fortsatt med utfordrende markeder. Markedet reagerer med å sende aksjen opp 8,5 prosent til 22 kroner.

Tveitereid-favoritt stuper

Torsdag kveld publiserte Protector Forsikring tallene for andre kvartal. Rapporten viste en halvering av resultatet før skatt for forsikringsvirksomheten sammenlignet med samme periode i fjor, fra 384 millioner kroner til 157 millioner kroner. Aksjen stuper 10,5 prosent til 233 kroner.

Protector er en av Aasulv Tveitereids største aksjeposter. Hittil i dag har han tapt rundt 25 millioner kroner på kursfallet. Samtidig kommer det frem at styremedlem Kjetil Garstad har kjøpt 2.000 aksjer til kurs 236,8 kroner, noe som tilsvarer rundt 500.000 kroner.

Elliptic Labs bykser 8,8 prosent til 11,64 kroner etter å ha lagt frem sin kvartalsrapport fredag. Tallene viste en topplinjevekst på 50 prosent i første halvår.

Shipping-aksje faller på analyse

Etter å ha meldt inntekter på 297 millioner kroner i andre kvartal, 40 millioner lavere enn i samme periode i fjor, faller Strongpoint 7,4 prosent til 10,60 kroner.

Entra faller 0,5 prosent til 125,8 kroner etter at selskapet snudde minus til pluss i andre kvartal.

DNB Markets nedgraderer Europris fra kjøp til hold, og reduserer kursmålet fra 80 til 75 kroner. Aksjen faller 5,3 prosent til 68,75 kroner.

BW LPG faller 4,8 prosent til 177,9 kroner etter at Pareto nedgraderer fra kjøp til hold. Kursmålet kuttes fra 230 til 185 kroner.