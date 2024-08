Reaksjonen på Oslo Børs er et kursfall på rundt 14,7 prosent. AutoStore-aksjen er nå halvert siden toppen i januar – og stuper mot all-time low.

Les også Griller sjefene om luftslott i ordreboken Øyvind Mossige har advart mot AutoStore i to år. Nå griller han sjefene om hvorfor store ordrer ikke øker inntektene. Flere analytikere frykter for kvaliteten i ordreboken.

Envipco har fremlagt kvartalstall som viser inntektsvekst på 61 prosent, men underskudd etter skatt. Panteselskapet melder imidlertid at det nærmer seg vedvarende lønnsomhet. Aksjen er ned rundt 2,2 prosent torsdag – men opp mer enn 70 prosent hittil i år.

Tomra er samtidig ned 0,6 prosent på høy omsetning.

Les også Eika-forvalter: Denne aksjen er en doblingskandidat Alle Per Mehol Stenersens analyser peker i retning av at det norske mediakonsernet er altfor lavt priset.

Kvartalstallsrush

Vekstmaskinen Norbit knuste forventningene med sine andrekvartalstall torsdag morgen, og aksjen er opp rundt 13 prosent til rundt 92 kroner. Tidligere denne uken høynet også Arctic kursmålet for Norbit-aksjen til 100 kroner.

Veidekke styrket bunnlinjen med 25 prosent i andre kvartal, og belønnes med en kursoppgang på rundt 5 prosent.

Les også 1,5 mrd. i boligoppdrag på fire uker – Vi har fått tre boligkontrakter i Oslo til gode 1,5 milliarder kroner på fire uker, men utenfor Oslo og Stavanger er markedet tregt, sier finansdirektør Jørgen Wiese Porsmyr i Veidekke.

Hexagon Composites stiger rundt 5,5 prosent på sine kvartalstall.

Pexip stiger rundt 3,3 prosent på sine tall. Selskapet slo forventningene på alle fronter i andre kvartal.

Elopak faller 0,6 prosent på sine kvartalstall, som viser at kartongselskapet forbedret driften i andre kvartal. Ugunstige valutaeffekter førte imidlertid til smell på bunnlinjen.

Salmon Evolution er ned rundt 3 prosent torsdag ettermiddag. Det landbaserte oppdrettsselskapet har rapportert om en økning i driftsinntektene fra 60,7 til 170,5 millioner kroner, og en økning i resultatet etter skatt fra minus 26 millioner til pluss 6,3 millioner kroner.

Christen Sveaas-dominerte Western Bulk Chartering er tilbake i pluss igjen etter fjorårets skuffende resultater, men betaler ikke utbytte for årets to første kvartaler, etter null utbytte i fjor. Aksjen er torsdag ned 6,5 prosent.

Idex Biometrics stuper rundt 22 prosent. Biometriselskapet har torsdag fremlagt andrekvartalsrapport, der inntektene på 0,4 millioner dollar – det samme som i kvartalet før – ifølge selskapet reflekterer at det fortsatt er i en overgangsfase. Resultatet etter skatt i andre kvartal var på 6,7 millioner dollar. Selskapet varsler imidlertid at det venter at inntektene vil begynne å vokse i andre halvår.

Arribatec Group faller 15 prosent. Selskapet hadde en inntektsvekst på 1 prosent til 150,1 millioner kroner i andre kvartal, mens ebitda-resultatet sank fra 8,4 til 0,4 millioner kroner.

Axactor faller rundt 6 prosent torsdag. Inkassoselskapet har meldt om et fall på nesten 60 prosent i resultatet etter skatt i andre kvartal.

Boligriggselskapet Prosafe tapte 10,3 millioner dollar i andre kvartal, men ser at markedet strammer seg til og varsler resultatvekst i årene fremover. Aksjen er torsdag ned rundt 2 prosent.

Norwegian stiger 0,2 prosent. Torsdag er det blitt kjent at flyselskapet tapte mot staten i en strid om klimakvoter, der selskapet ville unngå et klimagebyr på 400 millioner kroner.