Oslo Børs åpner opp

Grieg Seafood faller 1,5 prosent etter at Handelsbanken har reagert på kriserapporten tidligere denne uken ved å nedgradere aksjen fra hold til salg. Samtidig har DNB Markets og Danske Bank Markets kuttet i sine kursmål.

Ellers letter Norwegian over 3 prosent etter at kabinansatte i SAS har valgt å gå ut i streik samtidig som selskapet står midt i en stor restruktureringsprosess der man har søkt om konkursbeskyttelse i USA og er i ferd med å bytte allianse etter Air France-KLM-oppkjøpet.

– Jeg har fulgt SAS i over 20 år, og kan ganske enkelt ikke huske en streik som kan være mer ødeleggende for selskapet enn den man står i nå, sier analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Les også Tjener nesten 2 mill. om dagen: – Har ikke sett så stramt ut på veldig lang tid Et svært stramt marked for ankerhåndteringsfartøyer har gitt høy inntjening for rederne i sommer, og ratene holder seg oppe.

SEB høyner i BW LPG

BW LPG stiger over 4 prosent i kjølvannet av kvartalsrapporten tidligere denne uken. SEB har oppgradert aksjen fra hold til kjøp og høynet kursmålet fra 205 til 225 kroner, mens Pareto Securities har nedjustert kursmålet fra 17 til 16 dollar og gjentatt hold-anbefalingen.

Sats fortsetter oppturen utløst av gårsdagens kvartalsrapport, der selskapet meldte at minst 50 prosent av nettoresultatet skal utbetales gjennom tilbakekjøp av aksjer og utbytter. Både DNB Markets, Carnegie og ABG Sundal Collier har høynet kursmålene og gjentar sine kjøpsanbefalinger. Aksjen stiger 4,5 prosent.

Subsea 7 trekker opp drøye prosenten etter at Carnegie har tatt opp dekning med kjøpsanbefaling, mens Kid er opp 2 prosent etter at Pareto har høynet kursmålet i kjølvannet av torsdagens kvartalsrapport.

Nykode Therapeutics fortsetter å revansjere seg etter onsdagens kraftige fall, på meldingen om at selskapet legger ned sin hovedstudie, C-04-studien for behandling av livmorhalskreft. Aksjen stiger over 8 prosent.

Faller på resultatvarsel

På taperlisten så langt finner vi blant andre InterOil, som faller over 5 prosent på produksjonsoppdatering , mens 5th Planet Games faller nesten 6 prosent etter å ha sendt ut et resultatvarsel etter stengetid torsdag.

ArcticZymes Technologies faller 6 prosent etter at Pareto har kuttet kursmålet fra 25 til 23 kroner og gjentatt hold-anbefalingen.

I andre enden fortsetter kriserammede Atlantic Sapphire å stige etter kollapsen som ble utløst tidligere i uken av at selskapet planlegger en emisjon på 600 millioner kroner til 98 prosent rabatt . Aksjen er opp 19 prosent til 1,08 kroner. Storeieren Blue Future Holding fortsatte nedsalget torsdag, og kvittet seg med nye 2,2 millioner aksjer.

Seacrest Petroleo følger nærmest på pluss 16 prosent. Selskapet skrev i en børsmelding torsdag at Robert Lawson trekker seg fra styret med umiddelbar virkning.

Huddlestock Fintech markerer seg med over 20 prosent oppgang etter å ha signert en intensjonsavtale med det tyske fintech-selskapet Tradevest for å utforske en potensiell kombinert investeringsløsning i Tyskland.

Les også Ser mulighet for 60 dollar fatet: – Det er her slaget står – Om du tar bort alt makrostøyet er det her slaget står, sier DNB Markets' oljeanalytiker Helge André Martinsen, som mener vi kan se en oljepris helt ned på 60 dollar neste år.

Rød uke for oljeprisen

Brent-olje for oktober-levering står fredag morgen i 77,90 dollar pr. fat, 0,9 prosent siden midnatt, men mer opp fra rundt 76,60 dollar pr. fat fra stengetid i Oslo torsdag.

WTI-oljen stiger én prosent til 73,73 dollar pr. fat.

På ukesbasis ligger Brent-oljen an til å falle rundt 3 prosent, mens WTI-oljen styrer mot nærmere 5 prosent fall etter en uke der en nedjustering av amerikansk sysselsetting skapte bekymringer for etterspørselen. På den annen side har samtalene om våpenhvile i Gaza dempet bekymringer for forstyrrelser på tilbudssiden.

Equinor stiger 0,3 prosent, Aker BP 0,3 prosent, mens Vår Energi er opp 0,8 prosent. Førstnevnte har annonsert et førstekvartalsutbytte på 7,4343 kroner pr. aksje, mens sistnevnte sitter på en 30 prosents eierandel i lisensen der operatør OMV har funnet gass i Norskehavet.