Marerittstart for Wall Street i september tynger Oslo Børs onsdag morgen.

Hovedindeksen åpnet ned drøye prosenten onsdag, men hentet seg raskt litt inn igjen. Kl. 10.45 står den i 1.391,93, ned 0,40 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,1 milliarder kroner.

På Wall Street raste Nvidia-aksjen hele 9,5 prosent tirsdag kveld, og ytterligere 2,5 prosent i etterhandelen. DNB-strateg Paul Harper mener imidlertid at det er mer enn bare fallet i Nvidia og de store teknologiaksjene som skaper uro.

– Det er ikke bare snakk om Nvidia. Oljeprisen falt, og det meste er under en god del press. Det er vanskelig å peke på en konkret hendelse som forklarer dette her, for det er flere faktorer som kombinerer. Hver for seg er ingen av dem store nok, men når man samler dem så er det nok til at det blir et tipping point, sier Harper til Finansavisen onsdag morgen.

I rødt

For Vow fortsetter nedturen, etter at de i forrige uke la frem både negative kvartalsresultater og varsel om kapitalbehov. Selskapet må hente 125 millioner kroner for å unngå brudd med lånebetingelser.

Storeier Eigel Ingvar Thom har lenge hatt klokkertro på Vow, men selger seg nå ned før emisjon.

Vow-aksjen faller onsdag morgen ytterligere 12,63 prosent til 3,50 kroner, og er den siste uken ned 48,98 prosent.

Les også Luftslottet kollapser Vow puffet seg opp som grønt selskap, men glemte å tjene penger. Nå trenger selskapet hjelp fra en sinnasnekker-type for å redde restene av et sprukket luftslott.

Ellers faller også mange av tungvekterne onsdag. Frontline er ned 1,47 prosent til 240,60 kroner, og Kongsberg Gruppen svekkes 0,65 prosent til 1078,00 kroner.