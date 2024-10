DOF Group faller tilbake 5,93 prosent til 84,80 kroner, mens Solstad Offshore er ned 6,05 prosent til 31,38 kroner.

Kapitalmarkedsdager

Nordic Semiconductor aksjen raser før ledelsen inntar scenen på selskapets kapitalmarkedsdag, og er nå ned hele 16,82 prosent til 117,45 kroner. Arctic Securities-analytiker Kristian Spetalen tror markedet frykter dårlige nyheter.

Før kapitalmarkedsdagens ble sparket i gang meldte halvlederselskapet om nye mål for veien videre.

– Estimater skal ned, markedet er kanskje litt skuffet på cellular IoT og aksjen mister momentum. Nå har ikke selve kapitalmarkedsdagen begynt ennå, men det er nok litt «selg først, spør etterpå», sier Spetalen til Finansavisen.

Også oppdrettsgiganten Mowi har kapitalmarkedsdag torsdag, og melder på morgenkvisten at de vil gjennomføre store kostnadskutt, samtidig som det vil vokse slaktevolumene til 600.000 tonn innen 2029.

Med det nye slaktemålet venter selskapet en vekst i omsetningen på mellom 7 og 8 prosent de neste årene, og har et mål om en omsetning på 8,5 milliarder euro – tilsvarende 100 milliarder kroner innen 2029.

Mowi-aksjen stiger 4,56 prosent til 190,30 kroner.

I rødt

Odfjell Drilling faller 3,83 prosent til 50,20 kroner, og er ikke overraskende dagens foreløpig mest omsatte.

Etter at Oslo Børs stengte onsdag ble det meldt at Helene Odfjell ville selge en blokk på 23,4 millioner aksjer, tilsvarende rundt 9,76 prosent av utestående. Like over midnatt var salget gjennomført til en kurs på 50 kroner, noe som gir et bruttoproveny på 1,2 milliarder kroner.

Huddlestock Fintech varslet etter stengetid onsdag en rettet emisjon på mellom 5 og 20 millioner kroner til en kurs på 0,60 kroner. I morges kom fasit, og selskapet har nå hentet inn 14,1 millioner kroner.

Nyheten sender aksjen ned 11,90 prosent til 0,59 kroner.