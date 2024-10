Kongsberg Gruppen knuste derimot forventningene med et driftsresultat på 1,9 milliarder kroner i tredje kvartal. Det var 250 millioner kroner bedre enn ventet. Det sender aksjen, som hittil i år har steget over 140 prosent, opp 1,71 prosent til 1.133,00 kroner.

Nordic Semiconductor melder om en kraftig forbedring på bunnlinjen, og en inntektsvekst på 18 prosent sammenlignet med i fjor. Dagens blikkfang var forventingene til fjerde kvartal, der de guider en omsetning på mellom 130 til 150 millioner dollar.

– Selv om usikkerheten fortsatt ikke er avklart, tror vi dagens rapport vil være positiv for aksjen fordi konsensus ikke vil ha noen grunn til å nedjustere forventningene for 2025, sier Pareto Securities-analytiker Olav Rødevand til Finansavisen.

Investorene ser imidlertid ikke ut til å være helt fornøyde, og aksjen sendes ned 2,88 prosent til 97,80 kroner.

Også Norsk Hydro har lagt frem tall torsdag, der selskapet endte kvartalet med et justert EBITDA på 7,4 milliarder kroner. Det var litt bedre enn analytikerne på forhånd hadde ventet, og aksjen styrkes 2,64 prosent til 69,94 kroner.

Kraftig oppgang

For første gang siden sammenslåingen med PGS, har TGS rapportert kvartalstall. De viser at seismikkselskapet leverte både inntekter og driftsresultat over analytikernes forventninger. Det meldes også at TGS fortsetter å betale utbytte.

Aksjen stiger kraftig etter rapporten, og er nå opp 8,34 prosent til 104,60 kroner.

– TGS-aksjen har vært svak en god stund fordi markedet har vært bekymret for etterspørselen etter seismikktjenester. Vi ser at flåteutnyttelsen for seismikkskip er lav, så det er positivt at selskapet leverer bedre enn ventet, sier analytiker Christopher Møllerløkken i Sparebank 1 Markets.

Også Elkem er kraftig opp etter sine kvartalstall, og styrkes nå 6,77 prosent til 20,18 kroner.

Industriselskapet meldte i morges om den sterkeste bunnlinjen siden første kvartal i fjor, til tross for et fortsatt utfordrende marked.

Onsdag kveld la Protector Forsikring frem sine tredjekvartalstall, der de leverte solide resultater, men holder tilbake utbytte. Aksjen stiger 5,96 prosent til 275,50 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er torsdag morgen opp 1,48 prosent til 76,07 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,61 prosent til 71,91 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,36 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Aker BP er opp 1,71 prosent til 232,40 kroner, mens Vår Energi klatrer 1,25 prosent til 36,37 kroner.