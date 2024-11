Grieg hadde allerede varslet om at tredje kvartal kom til å bli utfordrende, og tallene viste et negativt operasjonelt driftsresultat på gruppenivå på minus 175 millioner kroner. Det var imidlertid litt bedre enn fryktet, og analytikerne hadde på forhånd spådd et operasjonelt driftsresultat på minus 229 millioner.

I spill

Tirsdag kveld meldte Belships at deres storeier, Egersund-reder og investor Frode Teigen, er åpen for å selge sin majoritetspost, seks år etter at han kom inn som storaksjonær. Aksjen stiger 0,47 prosent til 17,26 kroner.

– For selskapet er det «business as usual». Dersom det er interesse for selskapet til glede for aksjonærene så er vi her for å bistå og har ingen problemer med det. Vi er et godt case og børskursen har vært lav i forhold til reelle verdier, sa Belships-sjef Lars Christian Skarsgård til Finansavisen.

Etter at aksjen raste 16,5 prosent tirsdag, stiger XXL nå 9,30 prosent til 8,50 kroner. Sportsgiganten blir priset til 2,5 millioner når selskapet skal refinansieres for 600 millioner. Børskollapsen gjør at emisjonskursen bare blir 10 øre, og da drukner gamle XXL-eiere i nær syv milliarder nye aksjer.

Blant aksjene som stiger mest finner vi imidlertid Thor Medical, som nå styrkes 14,46 prosent til 3,25 kroner på høyt volum. Aksjen er den siste måneden opp over 130 prosent.

Norsk Hydro , som onsdag avholder kapitalmarkedsdagen, melder at de nå dropper satsingen på grønt hydrogen og batterier. I stedet lanserer selskapet et nytt forbedringsprogram som skal gi 6,5 milliarder kroner i forbedringer innen 2030. Aksjen stiger 0,51 prosent til 71,54 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er onsdag morgen opp 0,03 prosent til 72,83 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,10 prosent til 68,84 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,65 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Tirsdag kveld ble det meldt at Israel og Hizbollah inngår våpenhvile. Det skal nå også Hamas være klare for.

– Markedet vurderer om våpenhvilen vil bli overholdt, sier leder i NS Trading, Hiroyuki Kikukawa, til Reuters, ifølge TDN Direkt.

– Vi forventer at WTI vil handle innenfor intervallet 65–70 dollar pr fat, tatt hensyn til værforholdene i løpet av vinteren på den nordlige halvkule, en potensiell økning i skiferolje- og gassproduksjonen under den kommende Donald Trump-administrasjonen i USA, og etterspørselstrender i Kina, sier han videre.

Equinor stiger 0,83 prosent til 268,20 kroner, mens Aker BP er opp 0,04 prosent til 226,00 kroner. Vår Energi faller 0,83 prosent til 36,49 kroner.