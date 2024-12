Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at oppløftende jobbtall (US Nonfarm Payrolls) bidro til ny oppgang på Wall Street fredag.

«Hvovidt den den positive starten på desember måned fører med seg nok et julerally gjenstår å se», påpeker analytikeren.

«Desember er historisk en sterk måned for aksjemarkedet, ofte preget av sesongmessig optimisme, økt forbruk og strategiske porteføljejusteringer mot årsslutt. Begrepet «julerally» refererer til en tendens der aksjekursene stiger i de siste handelsdagene i desember og de første dagene i januar», fortsetter han.

Berntsen skriver videre at politisk uro i Sør-Korea har preget landets aksjemarked de siste dagene.

«Kospi-indeksen (hovedindeksen i Sør-Korea) er ned over to prosent mandag morgen. Børsindeksene i resten av Asia har ikke blitt nevneverdig påvirket av denne uroen», skriver han.

Asia

I Sør-Korea faller Kospi 2,49 prosent, mens Kosdaq er ned hele 4,71 prosent.

Lørdag klarte ikke opposisjonspartiene i Sør-Korea å få flertall for å stille president Yoon Suk-yeol for riksrett etter at han tidligere i uken innførte en midlertidig millitær unntakstilstand.

Ellers i Asia stiger Nikkei i Japan marginale 0,04 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 0,18 prosent.

Shanghai Composite i Kina går tilbake 0,16 prosent, CSI 300 er ned 0,32 prosent, og Hang Seng i Hongkong svekkes 0,53 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med januar-levering er mandag morgen opp 0,51 prosent til 71,48 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,58 prosent til 67,59 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 70,75 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Fredag stengte S&P 500 og Nasdaq med ferske toppnoteringer, mens Dow Jones hadde en tyngre dag på børs. På ukens siste handelsdag endte den brede S&P 500-indeksen opp 0,25 prosent til 6.090,27. Industritunge Dow Jones falt 0,28 prosent til 44.642,52, mens Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,81 prosent til 19.859,77.

Fasiten viser at sysselsettingen utenfor landbruket i USA – «non-farm payrolls» – økte med 227.000 stillinger i november. Sysselsettingstallet omtales ofte som månedens viktigste nøkkeltall.