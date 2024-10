Frontline faller rundt 3 prosent, mens tankkonkurrent Hafnia er ned 2,4 prosent.

Les også Opsjonsfest for Fredriksens gassjefer John Fredriksens gassjefer har det siste året erklært opsjoner og solgt aksjer med betydelige gevinster.

Norsk Hydro faller rundt 1 prosent, etter en oppgang på 5,3 prosent tirsdag, løftet av stimulansetiltakene i Kina. Onsdag har selskapet meldt om planer om å bygge et nytt pumpekraftverk i Luster kommune. Totale investeringer for prosjektet estimeres til 1,2 milliarder kroner.

TGS faller 0,8 prosent, etter oppgang tidligere på dagen. Pareto Securities har gjenopptatt dekningen av TGS, der seismikkselskapet får en kjøpsanbefaling.

Tomra-aksjen stiger rundt 2,6 prosent. Panteselskapet har meddelt at det er valgt som eneste leverandør av pantemaskinløsninger til den australske delstaten Tasmanias retursystem, med ventet oppstart medio 2025. Det innebærer at Tomra vil drifte et nettverk med 49 returpunkter med over 100 pantemaskiner via et joint venture med Cleanaway.

Les også ABG ut mot konkurrenten En EFTA-kjennelse kan få milliardkonsekvenser for Elmera, tror DNB Markets. – Like sannsynlig som å vinne i Eurojackpot, mener ABG.

Blant onsdagens vinnere er Øystein Stray Spetalen-dominerte Standard Supply. Her har styret besluttet å foreslå et ekstraordinært utbytte på 1,10 kroner pr. aksje, og aksjen er opp rundt 9 prosent.

Inkludert dette utbyttet vil selskapet ha returnert cirka 1,2 milliarder kroner, eller 6,27 kroner pr. aksje, til aksjonærene siden børsnoteringen i juli 2022, opplyses det i en melding. Det ekstraordinære utbyttet må godkjennes i en ekstraordinær generalforsamling 9. oktober. Der vil det også bli forelått å betale ut ekstraordinære styrehonorarer.

Arctic Bioscience stiger 11,3 prosent. Selskapet har presentert ny celleforskning som viser «effekter av fosfolipidestere fra silderogn i immunceller og hudceller som er forenlig med en anti-psoriatisk virkning av medisinkandidaten HRO350». Dataene skal ifølge selskapet bidra til å forklare hvorfor og hvordan HRO350 kan virke mot psoriasis.

Les også Bjellesauporteføljen gjør ett bytte Harald Moræus-Hanssen har gjort sitt første nedsalg i MPC Container Ships. Vi bytter ut aksjen med et oljeserviceselskap som har korrigert kraftig i det siste.

ABL Group er opp rundt 5 prosent. Ved børsslutt tirsdag ble det kjent at en ikke-navngitt finansiell investor ville utforske muligheten for å kjøpe opptil cirka 10 prosent i selskapet. Onsdag morgen har SpareBank 1 Markets, som ble engasjert til å bistå i prosessen, meddelt at den hemmelige kjøperen ikke vil gjennomføre et slikt kjøp.

Norconsult er av Stord kommune valgt til å designe et nytt anlegg for behandling av avløpsvann. Prosjektet starter i fjerde kvartal og har en estimert verdi på mellom 40 og 60 millioner kroner. Norconsult-aksjen er onsdag opp 0,3 prosent.

Horisont Energi er opp 2,6 prosent, etter fall tidligere onsdag. Etter børsslutt tirsdag opplyste selskapet at det, sammen med styret og større aksjonærer, har igangsatt en strategisk gjennomgang for å utforske mulighetene for selskapets prosjektportefølje innen karbonfangst og -lagring samt ren ammoniakk.

Helse Sør-Øst har valgt Omda Cytodose, Omdas system for sikker og effektiv kreftbehandling, opplyses det i en melding. Programvaren vil nå bli levert til regionale helsemyndigheter som betjener 90 prosent av Norges befolkning, ifølge selskapet. Omda, som tidligere het CSAM Health Group, er ned 1 prosent.

Next Biometrics faller 2,1 prosent. Fingeravtrykkssensorselskapet har meldt om en ny bestilling fra Bangladesh verdt 5 millioner kroner.

Instabank stiger 0,3 prosent. Selskapet har onsdag meldt at det selger en betydelig del av bankens misligholdte usikrede lån i Finland. Lånene har en bokført verdi på cirka 26 millioner euro.

Entra-aksjen faller 1,3 prosent etter børsmeldingen om en ny, tiårig leiekontrakt med Holberg Fondsforvaltning for cirka 900 kvadratmeter i Nygårdsgaten 93–97 i Bergen.