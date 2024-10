Brent-oljen med november-levering er torsdag morgen ned 3,13 prosent til 71,16 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 3,10 prosent til 67,53 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,27 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Financial Times melder torsdag morgen at Saudi-Arabia nå er klare til å gi slipp på sitt uoffisielle mål om en oljepris på 100 dollar fatet og forbereder seg på å øke produksjonen, hvilket tyder på at kongedømmet har innstilt seg på en periode med lavere oljepriser.

Spår børsen opp

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at kinesiske aksjer har fått kraftig vind i seilene denne uken, takket være målrettede tiltak fra myndighetene i landet.

«Det er naturlig å anta at dette vil ha en positiv effekt på de europeiske børsene i dag. Japanske Nikkei 225 er også solid opp i morgentimene, sammen med den sørkoreanske Kospi-indeksen», skriver analytikeren.

«Skulle vekstimpulsene i den kinesiske økonomien komme tilbake etter flere magre år, vil dette være gunstig for verdensøkonomien, og dermed også aksjemarkedene globalt. Kanskje mer enn mange andre vil Oslo Børs, med sin betydelige eksponering mot råvarer, energi, sjømat og en robust shippingsektor, kunne dra nytte av en sterkere kinesisk økonomi», fortsetter Berntsen.

Han påpeker også at pilene pekte nedover på Wall Street onsdag, etter flere dager på rad med oppgang.

«Nedturen skyldtes hovedsakelig gevinstsikring mer enn noe annet. Det er for øvrig Nasdaq-indeksen som leder marginalt over den brede S&P 500-indeksen så langt i år. Begge indeksene er opp rundt 20 prosent hittil i år, mens Dow Jones Industrial Average har steget med respektable 11,2 prosent», skriver Berntsen.

Asia

De kinesiske børsene klatrer videre oppover. Det skjer etter at sentralbanken natt til tirsdag la frem en gigantpakke med pengepolitiske lettelser, og natt til onsdag kuttet renten.

Shanghai Composite er opp 0,64 prosent, mens CSI 300-indeksen styrkes 0,71 prosent. Hang Seng i Hongkong legger på seg 2,32 prosent, og er nå på det høyeste nivået siden mai.

Onsdag kveld melder Bloomberg at Kina også vurderer å tilføre de største statlige bankene 1 billion yuan, tilsvarende 142 milliarder dollar. Det vil være første gang siden finanskrisen i 2008 at Beijing tilfører sine største banker kapital, ifølge TDN Direkt.

I Japan styrkes Nikkei 2,45 prosent, mens den bredere Topix-indeksen klatrer 1,92 prosent, da Bank of Japan la frem referatet fra sitt juli-møte.

Wall Street

Wall Street endte blandet onsdag. Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,05 prosent til 18,082.74 poeng. Dow Jones falt 0,69 prosent til 41,914.88 poeng, mens den bredere S&P 500 avsluttet dagen ned 0,19 prosent til 5,722.25 poeng.

