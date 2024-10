Riggselskapet Odfjell Drilling utmerker seg høyt i omsetningstoppen med et fall på 6,9 prosent til 48,60 kroner. Her har Helene Odfjell solgt 23,4 millioner aksjer til en kurs på 50,00 kroner – under onsdagens sluttkurs på 52,20 kroner. Totalt proveny ble på rundt 1,2 milliarder kroner.

Nordic Semiconductor er tredje mest omsatte aksje torsdag. Fra klokken 13.00 torsdag har halvlederselskapet kapitalmarkedsdag på Sjølyst Møtesenter i Oslo, men allerede i morgentimene la selskapet frem presentasjonsmateriale med sine nye finansielle mål for de kommende årene. Investorene virker langt fra fornøyd med de nye utsiktene, og sender Nordic Semiconductor ned hele 24,9 prosent.

Mowi avholder også kapitalmarkedsdag torsdag. Her har oppdrettsgiganten meldt at den vil kutte inntil 4,7 milliarder kroner i kostnader, samtidig som slaktevolumene skal økes til 600.000 tonn innen 2029. Budskapet belønnes med en kursoppgang på rundt 3,2 prosent. Samtidig er SalMar opp 1,3 prosent.

Ellers blant Oslo Børs' mest omsatte aksjer torsdag er tankrederiene Frontline og Hafnia opp henholdsvis 1,8 prosent og 0,3 prosent. Tørrlastkjempen Golden Ocean Group stiger 1,3 prosent.

Les også Oppjusterer bilfrakt Pareto Securities hever bilfraktaksje, Morgan Stanley kutter i AutoStore og Goldman Sachs nedjusterer børslokomotiv.

Norsk Hydro stiger 4,1 prosent. Mandag steg Hydro-aksjen 5,3 prosent på Kinas nye stimulansetak, som har bidratt til å løfte råvarepriser, før aksjen fikk en nedtur på 1,3 prosent onsdag.

Les også Sølvprisen til høyeste nivå på 12 år Og gullprisen har satt enda en ny rekord.

MPC Container Ships er opp nye 1,2 prosent. Containerrederiet steg onsdag 5,6 prosent på nyhetene om at rederiet kjøper fire feeder-skip med kapasitet på 3.800 containere hver for totalt 180 millioner dollar , eller 1,9 milliarder kroner. Fartøyene leveres fra nåværende eier i fjerde kvartal, og vil etter hvert gå inn i en ny charteravtale som ventes å generere inntekter på 150 millioner dollar. Rederiet har forøvrig tatt opp et lån på vel 1,3 milliarder kroner i obligasjonsmarkedet, der stor interesse blant institusjonelle investorer bidro til betydelig overtegning.

Nekkar-selskapet Syncrolift har inngått en større serviceavtale med Dubai Maritime City (DMC) som omfatter to skipsheiser Syncrolift har oppgradert betydelig de seneste årene. Avtalen har i første omgang en varighet på fem år, pluss opsjoner. Nekkar-aksjen er ned rundt 1,4 prosent torsdag.

Biotek-selskapet Thor Medical stiger 10,6 prosent på meldingen om at selskapet har ferdigstilt produksjonsfasiliteter på Herøya på tid og budsjett og igangsatt en oppstartsprosess, med mål om produksjonsstart i oktober og første levering innen nyttår.

Huddlestock Fintech lanserte en emisjon på opptil 20 millioner kroner sent onsdag, der tegningskursen var fastsatt til 0,60 kroner – litt under onsdagens sluttkurs på 0,67 kroner – og der det allerede var registrert forhåndstegninger for 11,5 millioner kroner. Torsdag morgen opplyste fintech-selskapet at det hadde hentet rundt 14,1 millioner kroner i emisjonen. Aksjen er torsdag ned 15,5 prosent til 0,57 kroner.

Inin Group har sluttført oppkjøpet av entreprenørfirmaet Skyttermoen Anlegg for 83 millioner kroner, og stiger 2,0 prosent.

Ocean Sun stiger 6,4 prosent til 2,00 kroner. Selskapets adm. direktør, Kristian Tørvold, har kjøpt 50.000 aksjer i selskapet til en kurs på 1,94 kroner.

Webstep stiger 4,4 prosent. IT-konsulentselskapet har lansert et tilbud om å kjøpe tilbake egne aksjer for opptil 25 millioner kroner, for å møte sine forpliktelser knyttet til opsjonsprogrammer. Tilbudet står til 3. oktober.

ECIT stiger 0,2 prosent til 9,90 kroner. Budet på selskapet fra Olympus BidCo har fått tommelen opp fra norske og svenske konkurransemyndigheter, opplyses det i en melding torsdag. Budet er på 10,00 kroner pr. aksje og ble offentliggjort i august. Akseptperioden løper til 1. oktober klokken 16.30.