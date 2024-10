Ny oppgang på Oslo Børs: Vinneraksjen steg 130 prosent

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg torsdag 0,84 prosent til 1.443,63, etter en oppgang på 0,53 prosent onsdag. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 4,6 milliarder kroner.

Oppgang var det også i oljeprisene. November-kontrakten for Brent-oljen var ved børsslutt opp 1,6 prosent til 77,80 dollar pr. fat, mens den amerikanske WTI-oljen steg 1,6 prosent til 74,40 dollar fatet. Ved børsslutt onsdag lå Brent-oljen rundt 75,70 dollar.

Equinor steg 1,8 prosent til 272,30 kroner – til tross for at flere storbanker roper selg etter Equinors storkjøp i Ørsted. Aker BP steg 2,8 prosent til 240,10 kroner. Vår Energi steg 1,4 prosent til 35,20 kroner etter å ha kommet med driftsoppdatering for tredje kvartal og varsel om nedskrivninger på 314 millioner dollar – tilsvarende 3,4 milliarder kroner. SpareBank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen mener oppdateringen samlet sett gir «marginale positive endringer» i deres estimater.

Kongsberg Gruppen falt 0,5 prosent til 1.079,00 kroner, tross høyere kursmål fra SEB. DNB falt 0,2 prosent til 218,60 kroner, mens Hydro endte opp 2,4 prosent til 68,14 kroner.

Frontline steg 1,8 prosent, MPC Container Ships endte opp 3,0 prosent, Höegh Autoliners steg 2,9 prosent, mens Wallenius Wilhelmsen steg 2,2 prosent.

I sjømat endte Mowi opp 1,6 prosent, mens SalMar og Lerøy Seafood steg henholdsvis 1,8 og 3,2 prosent.

Telenor falt 0,2 prosent til 134,40 kroner etter meldingen om at telekomgiganten legger ned et kontor i Kristiansand med 78 ansatte.

Subsea 7 steg 3,0 prosent til 182,40 kroner på nyheten onsdag om en kontrakt i Mexicogulfen verdt mellom 50 og 150 millioner dollar, eller mellom 540 millioner og 1,6 milliarder kroner.