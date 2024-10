Den Sveits- og UAE-bosatte russeren Igor Akhmerov var en av de som ble dømt, men slapp straff for subsidiesvindel i Italia. Nå krever han erstatning fra EAM Solar.

Selskapet meldte mandag at subsidieordningen ved ett av de fire italienske kraftverkene er gjenopprettet, og at de nå får etterbetalt 14 millioner kroner . I forrige uke steg aksjen blant annet etter forslag om emisjon på 10-25 millioner kroner til en tegningskurs 10 øre, samt melding om at selskapet anker beslutningen i straffesaken i Milano fra 4. juli til italiensk høyesterett.

Arctic Bioscience endte tirsdag ned 77,7 prosent etter en melding om at selskapets HeROPA-studie innenfor psoriasis har ikke vist noen signifikant effekt 6 måneder inn i fase-2-studien. Nå fortsetter aksjen ned ytterligere 15,17 prosent til 2,46 kroner.

– At selskapet holder på å gå tom for penger, kombinert med at det er veldig stor usikkerhet rundt om teknologien har noen effekt, gjør at ting ser veldig dårlig ut, sier DNB-analytiker Geir Hiller Holom til Finansavisen.



Hentet penger

Next Biometrics hentet natt til onsdag 40,1 millioner kroner i en rettet emisjon til en kurs på 7,30 kroner. Aksjen er foreløpig uendret på samme kurs - 7,30 kroner.

Nettoprovenyet skal ifølge selskapet brukes til nødvendig arbeidskapital knyttet til den økende ordreboken.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er onsdag morgen opp 0,24 prosent til 74,43 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,35 prosent til 70,83 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,73 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

– Prisene mangler fortsatt en oppadgående katalysator for øyeblikket, ettersom markedsaktører ser noe lavere risiko for forstyrrelser i oljeforsyninger fra Midtøsten, mens Kinas finanspolitiske stimulanstiltak virker uklare, sier IG-strateg Jun Rong Yeap til Bloomberg News, ifølge TDN Direkt.

Etter det kraftige fallet i oljeaksjene tirsdag, henter de seg noe inn igjen i dag. Equinor stiger 0,83 prosent til 267,85 kroner, mens Aker BP er opp 1,00 prosent til 232,80 kroner. Vår Energi styrkes 0,63 prosent til 34,99 kroner.