Oslo Børs går mot nedgang torsdag ettermiddag, etter å ha satt ny rekord onsdag , mens aksjemarkedet i USA endte med oppgang onsdag kveld . Roger Berntsen i Nordnet spådde også en nedgang på rundt 0,2 prosent før børsåpning.

Hovedindeksen er i 15.30-tiden ned rundt 0,3 prosent.

Oljeprisene stiger igjen, etter å ha falt brått da det kom rapporter om Opecs utsettelse av oljeproduksjonsøkning. Januar-kontrakten for Brent-oljen er opp 0,5 prosent til 72,70 dollar fatet, mens den sto i 73,74 dollar ved børsslutt i Oslo onsdag. Den amerikanske WTI-oljen er opp 0,6 prosent til 68,90 dollar pr. fat.

Equinor faller 0,5 prosent, Aker BP er ned 1 prosent, mens Vår Energi er ned 0,1 prosent.

Equinor og Shell slår sammen sine olje- og gasseiendeler i Storbritannia. Den overraskende nyheten ble kjent i en børsmelding fra Equinor torsdag morgen. Det sammenslåtte selskapet vil bli den største uavhengige olje- og gassprodusenten på britisk sokkel, og når avtalen er sluttført, vil den nye uavhengige produsenten være eid sammen av Equinor og Shell med en halvpart hver.

– Jeg tror det er en bra deal, med forbehold om at bytteforholdet er fair, og det tror jeg når det er så store og proffe oljeselskaper, som gjør dealen, sier analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets om avtalen.

John Fredriksens tankrederi Frontline faller 2,4 prosent, etter oppganger på 1–2 prosent de seneste to dagene. Aksjen er dermed ned 28 prosent de seneste tre månedene. Rederiet angripes av shortere, og er nå Oslo Børs' tredje mest shortede aksje. Én av shorterne er Peter Hermanrud, noe han selv avslørte nylig i Aksjepodden.

Norwegian stiger rundt 5 prosent. Flyselskapet har fremlagt trafikktall for november, som viser en økning i kapasiteten og stabil kabinfaktor. «Vi er fornøyde med å holde fyllingsgraden oppe samtidig som vi øker kapasiteten kraftig i forhold til november i fjor. Dette viser at vinterprogrammet vårt blir godt mottatt av passasjerene,» sier Norwegian-sjef Geir Karlsen.

DNB er ned 0,4 prosent. Her har øyelege Ole Morten Halvorsen solgt aksjer for 245 millioner kroner.

Kongsberg Gruppen er ned 0,2 prosent, men har på det høyeste vært oppe i 1.366,00 kroner og dermed ny rekordnotering. «Estimatene for både 2025 og 2026 skal opp. Jeg tror analytikerne ligger altfor lavt,» sier Carnegie-analytiker Fabian Jørgensen til Finansavisen.

Torsdag ettermiddag har Financial Times meldt at EU-landene vurderer å opprette et fond på over 500 milliarder euro til felles forsvarsprosjekter og våpenkjøp, ifølge TDN Direkt.

LNG-elendighet

Elendigheten fortsetter for full styrke i LNG-markedet. «Forklaringen er enkel. Det er for mange skip,» sier adm. direktør Øystein Kalleklev i Flex LNG til Finansavisen.