Oslo Børs går mot oppgang lille julaften, etter seks strake handelsdager med fall.

Hovedindeksen er i 15.15-tiden opp 0,5 prosent.

I oljemarkedet er februar-kontrakten for Brent-oljen ned 0,6 prosent til cirka 72,50 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,6 prosent til cirka 69,10 dollar pr. fat. Ved Oslo Børs' stengetid fredag lå Brent-oljen rundt 72,30 dollar fatet.

De europeiske gassprisene (EU Dutch TTF) er opp rundt 3 prosent til 45,20 euro pr. megawattime.

Equinor er opp 0,4 prosent, Aker BP stiger 0,9 prosent, mens Vår Energi stiger 0,2 prosent.

Les også Blir 2025 et annus horribilis? Annus horribilis bør komme snarest mulig av hensyn til det grønne skiftet. Kanskje før 2030, men neppe i 2025, skriver forfatter Jørgen M.B. Grønneberg.

Handelen i Dolphin Drilling er suspendert i påvente av en melding fra selskapet. På det tidspunktet var aksjen opp 13,8 prosent, til 3,30 kroner, etter å ha sluttet på 2,90 fredag. Senere har selskapet meldt om positivt utfall i voldgiftssaken mot General Hydrocarbons i Nigeria, som innebærer at selskapet med datterselskaper tilkjennes 100 millioner dollar. Det tilsvarer mer enn 1,1 milliarder kroner.

Etter at handelen i aksjen er gjenopptatt, er aksjen opp 37 prosent til 3,96 kroner. På det meste har den vært opp nærmere 50 prosent.

Tidligere i år har Dolphin Drilling-sjef Bjørnar Iversen omtalt Nigeria-saken som en mørk sky som henger over aksjen.

Etter uteblitte betalinger for boring med riggen «Blackford Dolphin», terminerte Dolphin Drilling en kontrakt med det nigerianske oljeselskapet General Hydrocarbons (GHL) i slutten av april, og tok umiddelbart rettslige skritt for å få pengene. Dolphin Drilling har tidligere informert om at GHL skylder selskapet mer 60 millioner dollar. GHL har imidlertid ikke villet gi slipp på riggen, og har også gått rettens vei for å beholde den.

Kongsberg Gruppen er nest mest omsatte aksje med en oppgang på 3 prosent. Oppgangen kommer etter at den kommende amerikanske presidenten Donald Trump ønsker å øke Natos krav om forsvarsbudsjetter fra dagens nivå på 2 prosent av et lands BNP til 5 prosent. Flere andre forsvarsaksjer stiger markant mandag . Arne Blystad har forøvrig kastet kortene i Kongsberg Gruppen etter en ellevill oppgang.

Ellers i omsetningstoppen er storbanken DNB opp 0,2 prosent og tankrederiet Frontline ned 0,1 prosent, mens sjømatgiganten Mowi faller 0,2 prosent. Ifølge Fiskeridirektoratet har det vært en rømningshendelse ved Mowi Seawaters lokalitet i Kviteberg i Kvænangen kommune, og omfanget av rømmingen er ikke klart. Direktoratet vil følge opp med tilsyn, skriver TDN Direkt.