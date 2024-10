TGS utmerker seg negativt ved å falle 3,5 prosent til 101,10 kroner etter at Danske Bank har nedgradert aksjen til selg og mer enn halvert kursmålet til 70 kroner. ABG Sundal Collier har tatt ned sitt kursmål fra 150 til 140 kroner, men beholdt kjøpsanbefalingen.

På den positive siden stiger Link Mobility over 3 prosent til 25,55 kroner etter at Pareto Securities har løftet kursmålet til 30 kroner og gjentatt kjøpsanbefalingen.

Blant tungvektere ellers merker vi oss Golden Ocean som faller nesten 4 prosent. DNB Markets-analytiker Jørgen Lian har i løpet av en kort periode dumpet hele tørrlastsektoren.

– Forventningene for vinteren og 2025 er for høye og det vil sannsynligvis komme betydelige negative estimatendringer, sier han i et intervju med Finansavisen.

Videre merker vi oss Kongsberg Gruppen som stiger nesten 4 prosent til 1.114 kroner på dagens hittil nest høyeste volum på en kontrakt med nederlandske myndigheter som kjøper luftvernsystemer for omtrent 11 milliarder kroner. Aksjen har vært oppe i 1.119 kroner på det høyeste i dag, fire kroner fra all-time high.

Solaksje til bunns

Høyt på taperlisten finner vi Alternus Energy, etter fredagens melding om at selskapet sammen med Solis Bond Company har tapt en voldgiftssak relatert til et kontraktskrav fra Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamkniety mot datterselskapet AEG. Aksjen faller nesten 22 prosent.

Voldgiftsdomstolen i Warszawa dømte til fordel for Solartechnik, som ble tildelt nesten 27,5 millioner zloty, tilsvarende 75 millioner kroner.

Horisont Energi er ned nesten 10 prosent etter varselet om at selskapet nå vurderer ulike alternativer for å drive Polaris-prosjektet videre. ORLEN Upstream Norway har trukket seg fra lisensen.

Solaksje til topps

I andre enden stiger EAM Solar 136 prosent. Selskapet melder mandag at subsidieordningen ved ett av de fire italienske kraftverkene er gjenopprettet, og at de nå får etterbetalt 14 millioner kroner.

Den siste uken har aksjen mer enn femdoblet seg, blant annet etter forslag om emisjon på 10-25 millioner kroner til en tegningskurs 10 øre, samt melding om at selskapet anker beslutningen i straffesaken i Milano fra 4. juli til italiensk høyesterett.

B2 Impact stiger nesten 8 prosent på meldingen om at selskapet har besluttet å utbetale utbytte for 2023 på ytterligere 0,60 kroner pr. aksje. Samtidig går Erik Just Johnsen av som konsernsjef.

Endúr løfter seg 2 prosent etter at investor Arne Blystad har kjøpt seg inn i Skorstad-favoritten.