Aksjer krakker etter resultatvarsel og blokksalg

«Konsernet vil fortsette å iverksette målrettede tiltak for å bedre lønnsomheten og levere på de finansielle målene for 2025 og 2026. Konsernets kapitalposisjon er sterk,» heter det i en melding fra Gjensidige.

Jan Erik Gjerland i ABG mener Gjensidige begynner å se effekten av tidligere prisjusteringer, og spår sterke resultater og høye utbytter i kvartalene fremover.

John Fredriksens tankrederi Frontline faller 3,3 prosent på høy omsetning. I Fearnleys ferske tankrapport meldes det om et ratefall på 12,2 prosent for VLCC-er, til 31.568 dollar dagen (Fra Midtøsten til Kina).

ABG-analytiker Petter Haugen mener det er gode muligheter for et vilt tankmarked i 2025, og spår Frontline-aksjen opp 50 prosent.

Norsk Hydro stiger 2,2 prosent. Goldman Sachs har gjentatt en kjøpsanbefaling for Hydro-aksjen, men senket kursmålet fra 87 til 83 kroner.

Orkla stiger 0,9 prosent til 100,40 kroner på meldingen om at konsernet har inngått avtaler om å selge hele sin vannkraftportefølje for 6,1 milliarder kroner. Holdingselskapet Sarpsfoss er solgt til Hafslund og Svartisen Holding, mens holdingselskapene Orkla Energi og Trælandsfos Holding er solgt til Å Energi. Orkla estimerer en regnskapsmessig gevinst på rundt 5 milliarder kroner fra salgene.

Prisen Orkla får, er dessuten 110 prosent høyere enn SEBs anslag. Analytiker Håkon Fuglu tror nå det kan komme et ekstraordinært utbytte på opptil 6 kroner pr. aksje.

Hexagon Purus stuper 24,5 prosent til 3,10 kroner. Industriselskapet kom med resultatvarsel sent torsdag, der omsetningstallene for 2024 antyder en langt lavere vekst enn ventet. Selskapets egne forventninger pekte mot minst 50 prosent, men torsdagens tall indikerer en vekst på bare 42 prosent. Avviket forklares med forsinkelser i visse kundeleveranser og flytting av visse ordrer fra 2024 til 2025. Hexagon Composites, som eier 38,4 prosent i Hexagon Purus, faller samtidig 8,8 prosent fredag ettermiddag.

SpareBank 1-analytiker Thomas Dowling Næss ser tre grunner til at Hexagon Purus-aksjen skal ytterligere ned – Donald Trump er én av dem – og har redusert kursmålet fra 6,50 til 2,50 kroner.

Elkem fortsetter oppturen med en oppgang på 0,2 prosent. Torsdag steg aksjen hele 18 prosent på nyheten om at Elkem vurderer å selge silikonvirksomheten, som har vært konsernets store problembarn de seneste årene.

Pareto Bank faller 2,7 prosent til 69,70 kroner. Banken har fredag lagt frem regnskap for fjerde kvartal 2024, med et resultat etter skatt på 159,8 millioner kroner – ned fra 165,0 millioner i fjerde kvartal 2023. Årsresultatet på 687,3 millioner kroner etter skatt – opp fra 605,5 millioner i 2023 – er samtidig Pareto Banks beste noensinne.

«Aktiviteten var høy gjennom hele fjoråret, og det resulterte i spesielt kraftig vekst mot slutten av fjerde kvartal. I første kvartal 2025 ventes det fortsatt noe vekst på boligutvikling, mens volumet på næringseiendom, bedriftsområdet og skipsfinansiering ventelig vil være relativt uendret,» heter det fra banken fredag.

Paratus Energy Services -datterselskapet Fontis Holdings har inngått en avtale med en ledende internasjonal bank som skal fasilitere for at en meksikansk kunde betaler utestående, forfalte fordringer på 209 millioner dollar til Fontis. Betalingene skal være på plass hos Fontis innen utgangen av januar. Analytikere mener nå at utbyttebekymringene er klart redusert.

Paratus Energy Services fyker opp 9,4 prosent til 46,72 kroner på nyheten. John Fredriksen er største aksjonær med 32 prosent.

Subseaserviceselskapet Argeo har meddelt at selskapet ligger best an i en anbudsprosess for en kontrakt i Sør-Amerika for ROV-er og AUV-støttefartøyer. Den aktuelle kontrakten har en varighet på fire år. Argeo-aksjen stiger 7,7 prosent fredag.

Solstad Offshore har meldt om nye kontrakter for fartøyene «Normand Jarstein», «Normand Australis» og «Normand Scorpion» i Vest-Afrika, Taiwan og Australia, med varigheter på henholdsvis 135, 200 og 78 dager. Aksjen er opp 2,3 prosent.

M Vest Water har meddelt at selskapet sammen med Vebiro har startet kommersiell implementering av Norwafloc i kommunal mudrings- og sand- og grusvaskevirksomhet i Tyskland. Aksjen er opp 4,9 prosent.

Aker Carbon Capture og Aker Horizons har meddelt at SLB Capturi har fullført og nå leverer sitt første modulære karbonfangstanlegg til Twence i nederlandske Hengelo. Anlegget har en kapasitet til å fange opptil 100.000 tonn CO2 pr. år. SLB Capturi er et joint venture mellom Aker Carbon Capture og SLB, der førstnevnte eier 20 prosent. Aker Carbon Capture-aksjen stiger 0,1 prosent, mens Aker Horizons er opp 0,6 prosent.

Torsdag etter børsslutt ble det kjent at styreleder Jesper Melin Ganc-Petersen i CodeLab Capital hadde solgt 102.538.117 aksjer i et blokksalg til totalt én krone, via sitt selskap Codee Holding. Det gir en snittpris pr. aksje på 0,00000001 kroner. Kjøper av aksjene var selskapet Lorenz, som kontrolleres av CodeLab Capital-gründer Anton Bondesen, som etter transaksjonen har 30,6 prosent av aksjene i selskapet. CodeLab-aksjen stuper 19,2 prosent til 0,05 kroner på nyheten.