Tapere slår tilbake på børsen

Øverst på vinnerlisten finner vi gårsdagens store taper Atlantic Sapphire. Aksjen dundret ned 80 prosent onsdag på landoppdretterens melding etter stengetid tirsdag om at 600 millioner kroner skal hentes til en rabatt på 98 prosent.

– Atlantic Sapphire har et enormt investeringsbehov. Det ligger en kjempeemisjon lenger nede i veien, sa analytiker Knut-Ivar Bakken i SpareBank 1 Markets til Finansavisen onsdag.

Aksjen falt kraftig i ordinær handel tirsdag, og Finanstilsynet har igangsatt undersøkelser også her . Etter stengetid onsdag ble det kjent at storeier Blue Future Holding dumper aksjer. Aksjen stiger 15 prosent til 97 øre.

På taperlisten merker vi oss plastselskapet Agilyx, som onsdag ettermiddag varslet innhenting av 87 millioner dollar for å fullfinansiere sitt andre Cyclyx Circularity Center. I natt kom meldingen om at selskapet har gjennomført en rettet emisjon på 40 millioner dollar til kurs 30 kroner.

Aksjen faller torsdag nesten 12 prosent til 29 kroner.

Kongsberg-rekord

Blant dagens mest omsatte er utslagene nokså beskjedne – begge veier.

Kongsberg Gruppen stiger rundt 2 prosent etter nyheten om at Australia vil investere opptil 850 millioner australske dollar i samarbeid med selskapet for å produsere missiler ved et nytt anlegg nær Newcastle.

Aksjen har i dag vært oppe i 1.115 kroner, som er ny intradag «all-time high.» I skrivende stund står den i 1.111 kroner. Det seneste året er aksjen opp 156 prosent, og selskapet største private investor, Erik Must, sitter nå på aksjer for over 5 milliarder kroner.

Shippingduoen MPC Container Ships og Höegh Autoliners faller 1-3 prosent, og ellers i sektoren trekker Frontline ned 0,7 prosent etter at ABG Sundal Collier-analytiker Petter Haugen gjentar kjøpsanbefalingen i et Finansavisen-intervju der han spår VLCC-rater på 100.000 dollar dagen og ser 30 prosent oppside.

Grieg Seafood følger opp gårsdagens kraftige fall i kjølvannet av kriserapporten for andre kvartal med å falle marginalt. SEB kutter kursmålet fra 107 til 90 kroner, men mener investeringscaset fortsatt er intakt og gjentar kjøpsanbefalingen.

Oljeprisen litt opp

Brent-oljen med oktober-levering er torsdag opp 0,4 prosent til 76,38 dollar pr. fat, mens WTI-oljen stiger 0,2 prosent til 72,22 dollar pr. fat.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 77,58 dollar da Oslo Børs stengte onsdag.

Equinor faller rundt prosenten på høyest volum, Aker BP 0,4 prosent og Vår Energi 0,6 prosent dagen etter at selskapet varslet nye forsinkelser på prestisjeprosjektet Balder X. Torsdag ettermiddag har driftsdirektør og tidligere konsernsjef Torger Rød børsmeldt kjøp av 10.000 aksjer til kurs 34,63 kroner.