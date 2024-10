Kitrons kvartalstall torsdag viser lavere inntekter enn ventet, men også sterkere bunnlinje enn ventet, og aksjen er opp rundt 1 prosent.

Tietoevry har rapportert om lavere inntekter og bedre driftsresultat og driftsmargin i tredje kvartal, men også varslet at IT-markedet vil være svakt resten av inneværende år og at det vil fortsette i 2025. IT-aksjen er opp rundt 5,5 prosent i Oslo.

Carasent økte inntektene til 66,3 millioner kroner i tredje kvartal i år, fra 55,5 millioner i samme periode i fjor. Samtidig ble bunnlinjen forbedret fra minus 4,5 millioner til minus 2,0 millioner kroner. Aksjen er torsdag opp 4 prosent.

Zalaris har meldt om rekordhøye inntekter og rekordsterkt justert driftsresultat i tredje kvartal. Disse kom inn på henholdsvis 339,7 millioner og 37,0 millioner kroner, og utgjør vekst på henholdsvis 22 og 56 prosent fra samme periode i fjor. Konsernsjef Hans-Petter Mellerud omtaler kvartalet som selskapets beste noensinne. På Oslo Børs er Zalaris-aksjen opp 4,7 prosent.

Protector Forsikring kom med sine tredjekvartalstall sent onsdag. Disse viste et overskudd på 756 millioner kroner, en kraftig bedring fra samme periode i fjor, men forsikringsselskapet betaler ikke noe utbytte – hovedsakelig på grunn av franske vekstmuligheter. Aksjen er opp rundt 7 prosent torsdag.

Otovo derimot, er ned rundt 10 prosent. Selskapet har fremlagt svake kvartalstall torsdag , samt meldt at det selger sin europeiske portefølje for 664 millioner kroner.

Airthings , som leverer innendørs luftkvalitetsmåling, har meldt om en inntektsnedgang på 1 prosent til snaut 10 millioner dollar, mens resultatet før skatt har falt fra minus 0,6 til minus 2,0 millioner dollar. Selskapet venter at inntektene i fjerde kvartal vil bli på mellom 9,5 og 12,0 millioner dollar, men varsler samtidig om en mulig negativ effekt på opptil 1,2 millioner dollar knyttet til defekte batterier i et produkt. Aksjen er ned rundt 8 prosent torsdag – etter at Holmen Spesialfond, som ledes av stjerneforvalter Oskar Bakkevig, onsdag kjøpte drøyt 2,4 millioner aksjer i selskapet.

Pareto Bank har presentert høyere netto renteinntekter og høyere resultater i tredje kvartal. På Oslo Børs er aksjen ned rundt 2,5 prosent.

Argeo har sin første noteringsdag på Oslo Børs' hovedliste torsdag, etter opprykk fra Euronext Growth. Debuten markeres med en kursoppgang på 11,3 prosent.

Circio Holding , tidligere Targovax, har meddelt at selskapets RNA-teknologi viser seg å være mer effektiv enn standard mRNA. Aksjen er opp 189 prosent.

Atea er ned rundt 5 prosent, tross nye kjøpsanbefalinger fra flere meglerhus.

Teco 2030 er ned rundt 6 prosent på nyheten om at et Teco-selskap går mot konkursbehandling.